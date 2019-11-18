襲臀拾荒女還問「做我老婆好不好」　鐵工搭訕26分鐘賠12萬

▲林男對小梅伸出鹹豬手，還問她要不要當自己的老婆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓鐵工在當地一間超商附近遇到從事資源回收工作的小梅（化名），卻趁著對方在櫃檯結帳時，突然伸手撫摸背部、腰部以及臀部，還說出「妳很漂亮」、「做我老婆好不好」等話，整整糾纏長達26分鐘，最後挨告性騷擾，被高雄地院法官判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

判決書中提到，林男去年9月某日深夜11時50分在超商遇見小梅，接著以吃飯為藉口攀談，並趁小梅站在櫃檯前結帳時，伸手觸摸手臂、背部、腰部以及臀部等部位，還一邊說「妳很漂亮，很喜歡妳，做我老婆好不好」，嚇得對方趕緊躲到媽媽身邊。

▲林男辯稱想讓小梅做資源回收以外的工作。

但林男看到小梅母女倆躲到店外騎樓的桌椅區休息，竟然追上去繼續騷擾，並做出揮舞的手勢，順勢觸摸胸部，剛好被獲報趕到的警員逮住；他聲稱，是因為看到小梅長得很漂亮，應該可以從事資源回收以外的工作，一時思慮不周，才會做出脫序行為。

高雄地院法官認為，林男觸摸小梅的臀部、胸部，都是屬於偷襲性、短暫性且有性暗示的不當觸摸，的確構成性騷擾，加上他有酒駕前科，2016年6月間才執行完畢出監，結果卻不知悔改，還對無辜女性伸出鹹豬手，考量到雙方已經達成訴訟上的和解，最後依違反性騷擾防治法判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。