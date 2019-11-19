應召女摩鐵開門撞見十年友　壞壞3次嗆「要嘛一起瘋下去」

記者黃翊婷／綜合報導

從事八大行業的小希（化名）明知朋友阿健（化名）已婚，仍與對方發生3次性行為，甚至傳送「要嘛一起瘋下去」、「怎麼維持？你不怕她（男方妻子）發瘋殺死我啊，靠」等訊息，雖然她一再改口否認，但嘉義地院法官不採信相關說詞，最後被依3個相姦罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

判決書中提到，小希與阿健去年5月先是在嘉義某摩鐵發生第一次性行為，同年6月至9月間相約在台中某摩鐵第二次嘿咻，最後一次則是在今年1、2月間；阿健的妻子在2018年12月底就發覺兩人關係曖昧，檢查手機LINE對話紀錄也挖出親密聊天內容，經過不斷追問，最終決定在今年3月具狀提告。

▲阿健坦承與小希性交易。（示意圖／記者黃士原攝，與本案無關）

對於被指控為小三，小希辯稱，當時之所以會和阿健見面，是因為對方上網召妓，她接到公司通知前往摩鐵，沒想到客人竟然是相識十多年的朋友，當下嚇了一大跳，但兩人並未發生性關係，「他有喝酒，無法正常勃起，最後是以手淫的方式解決」、「因為我有向他借錢，他就以此為由，要求我跟他發生性行為，一開始我有抗拒，後來被威脅就沒有抗拒了」。

阿健則證稱，當時的確有性交易，他還付了4000元，兩人有性器上的接合，「那天召妓就是要發生性行為，只是因為我喝酒，有沒有成功我忘記了」。

▲阿健的妻子得知丈夫和女性友人搞曖昧，難過到差點崩潰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

嘉義地院法官調閱兩人的對話訊息，發現今年3月小希曾傳訊息給阿健，內容包含「你們夫妻要嘛好好在一起，要嘛一起瘋下去」、「感覺被她（阿健妻子）威脅」、「怎麼維持？你不怕她發瘋殺死我啊，靠」，男方則回覆「這幾天沒見到妳，心裡都怪怪的」，可見她早就知道男方已婚的身分。

法官接著表示，阿健的妻子因為這件事情大受打擊，小希卻矢口否認，甚至嗆聲「如果有給錢，就不會有今天這些事」，難以認定犯後態度良好，加上先前還有毒品相關前科，考量到她有小孩、母親需要撫養，最後依3個相姦罪各判處3月有期徒刑，合併應執行刑期為6月，得易科罰金18萬元。