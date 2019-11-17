20米煞車痕！台中男酒駕「巴庫」直衝警局　電動側門凹了

▲警方暫時用三角錐與警車將側邊出入口擋住。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

太歲頭上動土！民車撞進警局，宛如電影一般的情節卻是真實上演。台中市17日凌晨3時許發生一起酒駕事故，一輛自小客行經文心路與大隆路口時，竟失控「倒車」撞入一旁市警局側門，將鐵門撞的凹陷，地上留下明顯煞車痕約20公尺，巨大的碰撞聲在夜晚顯得格外清晰，驚動保安大隊員警注意，對渾身酒味的該車駕駛進行酒測，結果酒精濃度嚴重超標，除將依公共危險罪嫌送辦，也將追究賠償責任。

▲▼ 32歲張姓駕駛，17日凌晨酒駕撞進台中市警局。（圖／讀者提供）

台中市第六警分局市政派出所調查，17日凌晨3時46分許，32歲張姓駕駛行經西屯區文心路與大隆路口時，失控碰撞市警局大隆路側門，造成電動門凹損、自小客後車尾受損，無人員傷亡，經酒測發現張男酒測值超標，依涉嫌公共危險罪嫌移送偵辦。

煞車痕從文心路二段內側車道往大墩19街方向，一路延伸20公尺直至市警局，由於側門已遭撞毀，警方只得暫時用三角錐與警車將側邊出入口擋住。附近民眾說，當下還以為是市警局遇到恐攻，也有人說，在當地住了快20年，遇到這種事情還是頭一遭。

▲▼煞車痕一路延伸約20公尺直至撞入警局。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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