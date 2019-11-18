台中休旅車拖行機車3百米起火！騎士彈飛命大輕傷　酒駕男落跑還「丟包」

▲台中林姓男子酒駕車禍，拖行遭撞騎士的機車約300公尺。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中北屯區18日凌晨發生一起酒駕肇逃事故，林姓男子深夜駕駛休旅車沿松竹路行駛，途經興安路口時與王姓男子騎乘的機車發生碰撞，可林男不但沒有下車查看，還繼續拖行機車約300多公尺，幸好王男命大，遭撞後被彈飛沒有隨著機車被捲入車底，僅受輕傷。警消獲報趕赴現場時，王男遭拖行的機車因被拖行而起火，火勢迅速撲滅，而林男經測酒測值超標，將依公共危險罪嫌送辦。另外，林男下車後還想逃走，有民眾目擊他疑似丟了一個不明包裹，但警方尚未尋獲。

警方調查，林姓男子（47歲）18日凌晨12時許，駕駛休旅車沿北屯區松竹路往崇德路方向行駛，而王姓男子（25歲）騎機車沿興安路直行，2人在松竹路與興安路口發生碰撞，王男遭撞後彈飛倒地，林男則拖行機車繼續往前行駛約300公尺至松安街口，因無法繼續向前才停止，沿途機車與地面磨擦造成起火，林下車後試圖逃逸。

▲▼休旅車拖行機車約300公尺，沿途地上留下刮地痕。

拖行機車時造成巨大刺耳聲響，附近民眾因此外出查看，有民眾向警方報稱，林男棄車逃逸時，疑似在附近丟了一個不明包裹，但警方漏夜搜查均無所獲。警方壓制林男後將他帶回派出所偵訊，經酒測酒精濃度超標，全案依公共為現罪嫌送辦。

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