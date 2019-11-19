曾有意給總統門票　宋楚瑜：柯文哲搭檔黃珊珊參選2020

▲宋楚瑜接受電台專訪。（圖／翻攝周玉蔻嗆新聞）



記者蔡文鈴／台北報導

親民黨總統參選人宋楚瑜19日接受電台專訪，針對台北市長柯文哲是否曾向親民黨要過總統門票，宋楚瑜坦言，私下其實討論過，要讓柯文哲搭配北市副市長黃珊珊參選總統。

宋楚瑜表示，柯文哲沒有那麼明白的表達過要參選總統，沒提過要親民黨提名他，今年5月1日跟柯文哲見過面，那時候就有討論過選總統的問題，但那時候還不知道藍綠的總統參選人，所以就跟他說「有什麼好急的。」

宋楚瑜指出，1年以前黨內同事討論要如何部署2020，那時候就考慮要跟誰合作、誰可以接下這個擔子，對柯文哲滿有好感的，也有意思要讓柯文哲當親民黨接班人，當時就規劃要提名柯文哲要當總統參選人，黃珊珊當副手，不過最後柯文哲則放棄當接班人，成立民眾黨，宋楚瑜對於柯組黨一事，他說「我毫不知情」。

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