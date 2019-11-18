自己的國家自己救！　韓國瑜高喊執政目標：「庶民蔣經國、數位孫運璿」





▲韓國瑜和張善政赴中選會領表登記參選中華民國總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

第15任總統、副總統選舉11月18日至22日開始申請登記，國民黨總統候選人韓國瑜18日與前行政院長張善政一同前往中選會登記參選，他表示，這次「國政領航、台灣起飛」的執政目標，就是要實現「庶民蔣經國、數位孫運璿」的廉能治國、富留子孫。

韓國瑜臉書全文如下：

【2020，國政要領航、青年來幫忙，台灣起飛，我們現在正式出征！】

今天是個好日子。感謝張善政前院長以及111位挺韓青年軍代表們，陪我一起完成2020年總統參選登記。

如同我一直強調的，2020年是中華民國的生死存亡保衛戰，明年選舉的結果，不只關係著台灣未來四年的政經發展，也關係著台灣的青年下一代是否能夠重返8、90年代台灣奇蹟的輝煌榮光，還是在鎖國自閉、虛耗對立中從此徹底暗淡無光。

所以此次我們「國政領航、台灣起飛」的執政目標就是實現「庶民蔣經國、數位孫運璿」的廉能治國、富留子孫。

期待剩下54天的選戰，期許我們能有一個乾淨的選舉、陽光的氣氛、美麗的台灣、燦爛的未來，轟轟烈烈地打一場讓後代子孫回頭來看都能引以為傲的決定性選戰。

自己的國家自己救、自己的未來自己投，除了號召國政要領航、青年來幫忙，也要呼籲2300萬台灣人明年1/11一起翻轉台灣未來，而中華民國的興亡盛衰更需要5000萬海外華僑一起共挑國是、並肩開創，從今天起，國政領航、台灣起飛，我們現在正式出征！

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