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示威者自願離開理大「仍遭港警逮捕」…刑偵人員：會斟酌減刑1-2年！

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記者朱世凱／綜合報導

香港理工大學內的警民衝突已經持續一日一夜，不過至今仍未結束。港媒指出，警方正團團圍住校園，呼籲校內的示威者趕緊離開，不過有消息稱，離開校園的人士依舊被警方以「参與暴動罪名」拘捕，除了記者和可以證明是校內的師生除外。有刑偵人員表示，如果示威者是自願離開，將會被紀錄下來，日後有機會成為求情或減刑的理由。

▲▼快訊／香港示威者衝出理大「快閃回巢」　港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

▲港警派出催淚彈、水炮車，讓示威者無法順利離開理工大學。（圖／記者宋良義攝，下同）

據悉，目前仍有將近700人留守校園內，他們今早兩度想離開校園卻都失敗；從昨（17）日至今（18）日早上11點左右，於紅磡區被捕的人數為575人，而其他地區被捕人數的總數約800人。有消息指出，所有留守的示威者即使是自願離開，也會被港警逮捕，除非是記者或校內有教務工作的理大師生。

▲▼快訊／香港示威者衝出理大「快閃回巢」　港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

這些示威者將會以涉嫌「參與暴動罪」被捕，有刑偵人員稱，自願離開校園的被捕者會記錄下來，屆時有機會減刑1至2年。港警也再次呼籲理大校園內的示威者立刻放下武器或危險品，並卸下防毒面具，和平有序地循著暢運道南橋的馬路橋面離開，過程中必須聽從警方指示分批進行，切勿衝擊警方防線。

報導最後提到，18日中午12點30分左右，有示威者企圖由教學樓正門離開，卻被港警逼回校內；今日下午大約1點半，大批示威者再次嘗試走出理工大學，不料警方又出動水炮車及催淚彈，並展開拘捕行動，示威者只好回到校舍躲避。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

▲▼快訊／香港示威者衝出理大「快閃回巢」　港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

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示威者理大減刑港警逮捕暴動罪

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