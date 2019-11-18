青年被壓地制伏血流滿面！　香港理大附近市民「蹲地抱頭面壁」被查

▲香港理大附近青年被制伏血流滿面。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

反修例風波持續，昨日（17日）理工大學持續發生激烈衝突，警方多次發放催淚彈及出動水炮車等等。理大學生校董李傲然今早（18日）表示，防暴警員曾入理大作出拘捕，及後警方澄清絕無「攻入」。直至今早（18日）尖東南洋中心外，逾50名市民被大批防暴警員截查，多人蹲地雙手抱頭，及後警員逐一搜查，又替在場人士雙手上索帶反綁，並安排他們面向牆壁；另外，警方亦於尖東制伏至少兩名黑衣人。

▲香港理大附近逾半百人蹲地抱頭遭圍截。

逾50名市民遭截查 雙手反綁面向牆壁

至早上8時半，多名示威者曾步出理大校園，沿漆咸道南及科學館道行走，及後警方多方面發射多枚催淚彈，現場再度煙霧彌漫。至早上9時，位於理大附近、尖東南洋中心外，逾50名市民被大批防暴警員截查，多人蹲地雙手抱頭，及後警員遂一搜身，檢查身分證及學生證，並替將該批人士雙手反綁並套上索帶，並安排在場人士坐在地上並面朝牆壁。一名身穿白衣的男子血流披面，頭部流血並已包紮。

另外，警方又於麼地道搜查多名身衣人。

至少三黑衣人被制伏

其間，有速龍小隊在於尖沙咀半島中心制伏一人，並持槍於噴水池一帶戒備。另外，亦有警員在麼地道進行拘捕行動，再制伏至少兩名黑衣人，又高聲喝令要求記者退後，「推返出去！唔畀佢哋喺度！我講咗唔畀佢哋喺度！出返去！」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

► 欸~妳過來一下！妳過來一下