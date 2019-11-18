稱航空母艦過台海是「家門口訓練」　陸外交部：別大驚小怪

▲繼遼寧號後，又有大陸航空母艦穿越台灣海峽。圖為大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸首艘自製航空母艦昨（17日），在「蔡賴配」宣布時，通過台灣海峽，引發中共有意恫嚇「台獨勢力」的討論。對此大陸外交部發言人耿爽今天下午說，沒有什麼可值得大驚小怪的。他表示，這只是「中國的‌‌艦艇編隊在自己的家門口‌‌進行正常的例行訓練。」

根據我我國防部昨日下午通報，中國解放軍繼首艘航空母艦「遼寧號」後，第一艘自製航空母艦「002」也進行海試，17日在護衛艦的伴隨下，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日均派出軍艦在後尾隨。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

對此，大陸海軍發言人程德偉也在今天上午率先表態，指出「11月17日，我國第二艘航母順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練。」他表示，這是是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關。

除軍方表態外，在大陸外交部今天下午舉行的例行記者會上，耿爽說，「這裡我想說的是，中國的‌‌艦艇編隊在自己的家門口‌‌進行正常的例行訓練，沒有什麼可值得大驚小怪的。」

耿爽進一步強調，‌‌中方有關活動符合國際法‌‌和國際實踐，‌‌我們要求有關方面停止一切‌‌干擾‌‌中方正常軍事行動的行為。

我國防部聲明指出，對於共軍航母由北向南，編隊自東海航入台灣海峽，國軍運用聯合情監偵系統，全程派遣機、艦完全掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。 ‌

是時間遲到了！