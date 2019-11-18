台中3屍案死者2兒女不知母遇害：媽媽有打給我們說，他們周六要下來都沒有

▲陳女慘遭陳姓男友殺害。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中套房三屍命案遇害的陳姓女子情路坎坷，大學沒畢業，在網路遊戲認識田姓前夫，21歲就當了小媽媽，後來疑似經濟壓力偷跑去KTV陪酒，夫妻大吵一架後分居。期間，她與兇嫌陳姓男子舊情復燃，還懷了雙胞胎，最後與田男離婚。事發至今，她與前夫生的兩個小孩還不知道媽媽遭「叔叔」殺害，前婆婆更痛罵兇手是恐怖雙面人。

死者和田姓前夫所生的8歲女兒和7歲兒子，一家人住在南投。小孩盼望著媽媽回家看他們，卻再也等不到了，他們童言童語地說很想媽媽，「媽媽有打給我們說，他們禮拜六要下來都沒有」，媽媽現在在台中。

死者前婆婆透露，小孩只是問說為什麼媽媽沒有來，「我說媽媽在忙，忙工作沒有時間回來。」大人就怕孩子會嚇到心裡有陰影，至今還不敢告訴他們真相。田男說，現在打算還不要讓他們知道，因為他們還小，等上國中再說。

▼田姓前夫打算等小孩上國中才說真相。（圖／東森新聞）

不過，兩人離婚後，死者還多次帶著陳姓男友回南投看小孩。死者前婆婆表示，兇嫌很奇怪，「好像是一種雙面人，他來我這邊是很老實，好像很斯文這樣。」小孩還不知媽媽遇害，說看過在加油站工作的「叔叔」。

死者前婆婆說到這個無緣的媳婦，心中還是很疼惜，「不錯，很喜歡她啊。」她說，前媳婦的確不會做家事，也不會帶孩子，好像真的是有心事，一直埋在心裡不講。

田姓前夫做打石粗工，一個月收入不到4萬元，所以當初先有後婚，讓死者家人都無法接受，婚後跟父母、兩個小孩租屋同住。死者偷跑去陪酒，兩人大吵分居，又跟前男友復合外遇，被田氣到動手家暴，兩人才離婚。

但雙方為了孩子保持聯繫，更要死者有困難就開口，「曾經跟她講過，有什麼困難再跟我講啊。」未料如今發生慘案，8歲女兒跟7歲兒子也只能看著照片想媽媽。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼死者前婆婆認為兇嫌是雙面人。（圖／東森新聞）