高市觀光局主秘高美蘭「請1個月長假」　 綠營狂酸「乾脆辭職」

▲民進黨團多次要求高美蘭列席總質詢，最後卻得到請假1個月的答案。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市觀光局主秘高美蘭捲入「貴婦團」買房風波，18日一早透過市府對外聲明後，即日起請長假1個月，民進黨議員在總質詢時便痛批，議員要求高美蘭列席市政總質詢．卻得到「請長假1個月」敷衍的答案，狂酸「乾脆辭職算了」，若這麼會炒房應該擔任經發局長教大家怎麼發大財。

▲民進黨市議員高閔琳痛批，若高美蘭這麼無心乾脆辭職。（圖／記者洪正達攝）

當民進黨市議員陳慧文、高閔琳、李喬如等人詢問副市長葉匡時是否得知高美蘭請長假以及請假多久一事，葉立即轉頭要求觀光局代理局長邱俊龍，只見邱站起來答詢後，慢慢擠出「高請長假1個月」，葉匡時聽完後立即陷入沉默，高閔琳再度追問，若請假違反規定怎麼半，葉回答「我們會依法行政，市府法制局、人事處都會依規定辦理」。

據了解，國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間購入南港7200萬豪宅，周刊更爆料，當時跟李佳芬一起買房的「貴婦團」包括現任高雄市觀光局主秘高美蘭；不少民進黨議員已經幾次請高美蘭進議會備詢，並進一步檢舉她財產申報不實，申報內容沒有存款、卻還能炒房；事隔幾天，高美蘭終於回應了，提到房產投資都是許多年前的往事，當時並非公職，最後並表示從即日起開始請長假。

▲▼民進黨議員詢問高美蘭請假多久，代理局長邱俊龍回答1個月，葉匡時聽聞面露無奈。（圖／記者洪正達攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」