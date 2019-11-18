正妹女大生口鼻遭灌瓦斯慘死！「冤魂每晚來搖床」他崩潰帶警挖屍　下跪道歉

圖文／鏡週刊

2013年，新北市輔大一名陳姓女學生為了挽回前男友的心，到處求神問卜，卻不幸遇上從事徵信業、假扮法師的男子黃文進，最後慘遭殺害。已婚且有小三的黃男，看上陳女年輕貌美，名下又有父母遺留的房產，因此設局騙財騙色，事後再將陳女殺害棄屍。後來因陳女冤魂夜夜到看守所糾纏「搖床」，他才坦承犯案，最後黃嫌被判無期徒刑定讞。

陳姓女大生被殺害再遭掩埋棄屍後，黃文進對其去向一概推說不知道，就連被檢方收押在台中看守所內；警方多次借提問訊，也堅不吐實，但卻在最後一次被提訊時，竟主動向檢警坦承犯案，並帶領找陳女，讓檢警大感驚訝，後來他才坦承陳女每天晚都會來「搖床」，搞得他無法安穩入睡。

張弘學回憶說，檢警從看守所前後借提黃文進10次追問陳女下落，但他都推說不知情，直到第11次才突然態度丕變，坦承殺害陳女，並表明妻子和小三沒有參與此事，還向警方說：「我帶你們去找陳女。」讓專案人員嚇了一跳。

凶嫌黃文進在租屋處殺害女大生手法極特別，他沒有採用一般命案常見的殺人方式，而是用瓦斯罐加裝噴嘴朝陳女口鼻噴灌，最後造成陳女腦部缺氧死亡，連偵辦刑案多年的資深刑警也是第一次聽聞，由此可見黃嫌心思極為細密且狡猾。

黃文進帶著檢警至台中旱溪一處荒僻的樹林，根據他留下的廢門板及木箱記號，很快找到埋屍位置，開挖約1公尺就看到骨骸。當陳女的白骨被挖出後，戴著鐐銬的黃男立即持香下跪說：「對不起！」

原來黃文進會突然坦承犯案，並帶檢警找人，除因檢警偵辦步步進逼，讓他快招架不住外，黃男更表示在看守所內，陳女的冤魂每天晚上都會來「搖床」，搞得他無法安穩入睡，直到吐實後，才卸下長期壓在心中的大石。

張弘學向記者表示，或許冥冥中自有定數，在黃文進家裡搜出的槍枝毒品，是黃犯案時沒預料到的部分，這反而成為檢警將黃逮捕聲押的證據，進而破案，最終黃男遭判無期徒刑定讞。

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