理工大學衝突升級！示威者「開車衝撞」突襲　港警：不排除實彈還擊

▲香港理工大學衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威遊行持續升溫，理工大學昨（17）日發生嚴重衝突，戰火延燒到今（18）日凌晨，仍有多區被堵路，以及示威者與警方對峙的情形。事後，港警也做出警告，若示威者再用汽油彈、弓箭、汽車或任何致命武器襲警，將不排除使用實彈還擊。

香港理工大學16日晚間爆發衝突後，許多示威者17日上午又開始在理工大學附近聚集，與港警展開攻防戰。據悉，附近解放軍軍營有軍人在牆邊查看，港警也持續朝著示威者推進；而示威者也以汽油彈、弓箭等物品還擊。

香港警方昨（17）日深夜在臉書上表示，晚間10點左右，警員在柯士甸道布防時，有市民駕駛一輛白色的私家車，企圖從後撞向警員，隨後被另一名警員發現，開了一槍實彈阻止，其後私家車才匆匆逃離現場。

對此，香港警察公共關係科警司劉肇邦嚴厲警告，示威者不要再用汽油彈、弓箭、汽車或任何致命武器襲警，「如果他們繼續這些危險行為，警方會在別無選擇的情況下，使用所需最低武力，包括使用實彈還擊。」

▲示威者衝出理大「快閃回巢」。（圖／記者宋良義攝）

劉肇邦表示，私家車企圖從後方衝撞警員，「這是仿傚恐怖主義的行為」。另外，有傳言指出，警方稍早呼籲在理大的人士從大學的Y座離開，但又在該處發射催淚彈，他也強調，「說絕無此事，而是有人放火，導致現場煙霧瀰漫」。

據悉，警方與示威者在理工大學對峙一夜仍未平息，今（18）日早上8點左右，多名示威者暫時改放棄守勢，衝出理大校園，遭到港警發射多發催淚彈企圖壓制，隨後便爬校園外圍的鐵欄及破窗重返校內，現場有示威者極疲憊而睡著。

▲示威者今早坐在理大畢業典禮橫幅前稍作休息。（圖／翻攝自臉書「香港大學學生會校園電視」）