憂學子流血收場！民陣「緊急呼籲」國際社會：要求港府克制

▲香港17日理工大學紅隧爆發衝突。（圖／記者宋良義攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港理工大學附近的警民衝突延燒超過一天，如今香港民陣通過臉書向外界發出「緊急呼籲」，直言「現在，血腥鎮壓已不再是夢魘，而是有實際機會出現的悲劇」，並要求香港政府克制，撤走包圍理大的鎮暴警察，也呼籲香港人相互扶持，不要放棄。

這篇《民陣對國際社會的緊急呼籲》於18日凌晨時分發佈，內文指出，「香港作為一個國際大都會，現正面臨人道危機。過去幾個月，香港警察已發射近 10,000 發催淚彈，88% 市民已受到催淚氣體影響，其中日前在香港中文大學單日已發射過千發。」

▲香港17日在理工大學發生警民衝突。（圖／記者游宗樺攝）

內文強調，防暴警察封鎖香港理工大學，圍困在內的抗爭者。隨著形勢及武力不斷升級，「我們極度憂慮年輕學子會流血收場。」

內文也向民眾喊話，「政權的暴力才催生了更多暴力」，香港反送中運動的暴力升級，是源自於6.12警暴、元朗7.21黑幫無差別攻擊下的無警時分，以及政府遲遲拒絕回應香港人的五大訴求，包括獨立調查警察濫暴。

內文對香港警務處長盧偉聰將在19日退休表示焦慮，擔心警隊有理由在其卸任前夕做盡暴行，民陣促請香港政府及警隊停止升級行動，以至採取致命武力對付理大示威者，「我們同時呼籲國際社會響應，要求港府克制。」