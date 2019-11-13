　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化建國科大生西瓜刀狂砍同學！校方：平日遭「言語霸凌」積怨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼彰化建國科大發生男大生遭同學持西瓜刀砍傷事件。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）

▲彰化建國科大發生男大生遭同學持西瓜刀砍傷事件。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）

記者唐詠絮、林彥臣／彰化、台北連線報導

彰化縣建國科大13日晚間驚傳校園男大生遭同學以西瓜刀砍傷事件，對此彰化建國科大主秘劉柄麟說明事發經過表示，遭砍的林姓同學在line群組說砍人的許同學考試作弊，因此懷恨在心「我沒有作弊，為什麼你說我作弊」，所以在群組中說要砍人，於是許同學在晚間的7時18分的課間休息時間，持西瓜刀砍林同學。

▲▼彰化建國科大發生男大生遭同學持西瓜刀砍傷事件。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）

▲雙方在Line群組中已經發生衝突。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）

建國科大校方指出，本校今天晚上7時18分發生學生被砍事件，被砍林姓學生是在今天晚上於108教室第一節考試結束在座位上休息時，同班的許姓學生持刀闖進教室將他砍了三刀，林姓學生一面往校安中心逃逸向校安人員求救，校安中心見狀立即報警將砍人的許姓學生逮捕，並叫救護車將傷者送往秀傳醫院。

據學校初步調查，兩位學生都是行銷與服務管理系三年甲同學，平常兩人早積怨，林姓同偶而還會以言語霸凌許姓同學，令許姓同學心生不滿，才在今日期中考試第一節休息時間跑到林姓同學考試的教室持利器砍傷他。

校方指出，砍人的許同學（30歲）領有身心障礙手冊，有輕度的智障，情緒容易燥鬰，自尊心也比較重，由於砍傷人就是不對，且已涉及刑法，正等候警方的調查結果，再做進一步處置。

▲▼彰化建國科大發生男大生遭同學持西瓜刀砍傷事件。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）

▲事發現場滿地鮮血。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）

彰化警方聲明則指出，許姓同學被懷疑作弊，前一日遭林姓同學揶揄，致心生不滿，遂持西瓜刀砍傷林姓同學，造成林姓同學身體背部多處刀傷，送彰化秀傳醫院治療，目前無生命危險。

警方於案發獲報後，於案發現場附近逮捕許姓學生，並於10公尺外尋獲做案用、沾有血漬西瓜刀1把。全案依刑法殺人未遂罪移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
男星認了拍A片！硬著頭皮上陣　女優邀香閨續攤喝咖啡
結婚時夫妻豪捐1億！女主播離婚…淚崩吐心聲：根本活得像乞丐
12強／中華隊要奪奧運門票「連2勝最保險」　還盼墨、日贏韓
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南西港工廠火警　「廠內有易燃油料」消防人員搶救

包偉銘獨子追撞5車7傷　女騎士骨折「求償1500萬」

台南西港火災！市區「超濃塑膠味」入侵　當地人崩潰：頭痛發麻好想吐

酒駕「狂飆68秒闖9紅燈」…女騎士遭撞全身骨折慘死　律師批：無差別殺人　

欣欣大眾董座之子淪詐騙集團遭聲押　「月薪2萬」招募台人狂騙！

看著權利車被拖吊…他不讓當鋪合作人離開　慘遭拖行頭殼破裂慘死

孩子一路好走！台中母子3屍案解剖　熱心民眾送娃娃和玩具弔祭

彰化建國科大生西瓜刀狂砍同學！校方：平日遭「言語霸凌」積怨

快訊／草屯傢俱行大火！白煙竄天「火勢延燒」路邊　警消急灌救

快訊／彰化驚傳校園喋血！建國科大學生遭同學砍傷　疑似「作弊」引殺機

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

彰化建國科大生西瓜刀狂砍同學！校方：平日遭「言語霸凌」積怨

快訊／草屯傢俱行大火！白煙竄天「火勢延燒」路邊　警消急灌救

快訊／彰化驚傳校園喋血！建國科大學生遭同學砍傷　疑似「作弊」引殺機

生理期慾望高漲！20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

保時捷凱燕當街拋錨！下班尖峰堵勇警推車排除　女駕駛糗：很抱歉

19歲男結交13歲國中女　第一次見面就「吹樂器」…女父提告不和解

快訊／嘉義高鐵大道旁發生火災　火光閃閃燒掉百坪農田搶救中

評高雄氣爆連續挨告　吳子嘉「大局為重」拚選舉：積極與陳菊和解

世界棒球賽完封韓國心情好　中和警分局長請民眾300份雞排：比丘尼都來了

涉助潤寅詐貸17億　北檢約談中纖副總…聲請延押楊文虎女兒

全台第1場「輕鬆自在場」無壓演出！觀眾發出聲音、離場再回來都可以

彰化建國科大生西瓜刀狂砍同學！校方：平日遭「言語霸凌」積怨

士兵開槍清場！示威者中彈後傷重不治　黎巴嫩抗爭首起

「國民老婆」新垣結衣只排第3！日本30代最美女星排行榜曝光

中信盃／亞軍花蓮光復抗壓要加強　葉辰昱拿打擊獎還不夠

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！　3缺2「忍痛離開」原因曝光

民進黨不分區剩2爭議：蘇貞昌推洪簡廷卉列第1、第13擬列莊瑞雄

再組1個黨！趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」：自私的黨主席

韓國瑜「新北青年座談」開放報名　邀160人面對面談台灣困境

歐陽娜娜錄影片「咬字字正腔圓」　網一聽傻了：口音變好多

社會熱門新聞

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　告別式會館出現彩虹

即／彰化驚傳校園喋血！建國科大學生遭砍

即／故宮博物館後山「1遺體頭身分離」

網爆娶越南妻是人蛇　人夫要告了

包偉銘獨子追撞5車7傷　女骨折求償1500萬

網咖男拉14歲妹進公園！連3天公廁狂演四腳獸

酒店妹缺業績　他幫忙消費挨告性侵

銀行男揪人妻上司進摩鐵！車內交換唾液被抓包

花蓮瑞穗嚴重車禍　 1女頭顱破裂倒血泊慘死

每天幫植物人母拍背！鄰嫌吵2年檢舉百次　兒被罰500元

更多熱門

相關新聞

即／彰化驚傳校園喋血！建國科大學生遭砍

即／彰化驚傳校園喋血！建國科大學生遭砍

彰化縣建國科大今晚驚傳校園喋血案，男大生遭砍，雙手跟背部有刀傷，兇嫌是被害人校內同學，已被警方帶回，行兇動機仍待進一步調查釐清。

兒子被老師誣賴作弊　網：根本帶頭霸凌

兒子被老師誣賴作弊　網：根本帶頭霸凌

酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露

酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露

即／三重男當街遭砍衝民宅求救

即／三重男當街遭砍衝民宅求救

男想復工遭拒　拿西瓜刀猛砍前同事頭

男想復工遭拒　拿西瓜刀猛砍前同事頭

關鍵字：

彰化建國科大西瓜刀砍人作弊言語霸凌

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面