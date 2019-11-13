彰化建國科大生西瓜刀狂砍同學！校方：平日遭「言語霸凌」積怨

▲彰化建國科大發生男大生遭同學持西瓜刀砍傷事件。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）



記者唐詠絮、林彥臣／彰化、台北連線報導

彰化縣建國科大13日晚間驚傳校園男大生遭同學以西瓜刀砍傷事件，對此彰化建國科大主秘劉柄麟說明事發經過表示，遭砍的林姓同學在line群組說砍人的許同學考試作弊，因此懷恨在心「我沒有作弊，為什麼你說我作弊」，所以在群組中說要砍人，於是許同學在晚間的7時18分的課間休息時間，持西瓜刀砍林同學。

▲雙方在Line群組中已經發生衝突。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）



建國科大校方指出，本校今天晚上7時18分發生學生被砍事件，被砍林姓學生是在今天晚上於108教室第一節考試結束在座位上休息時，同班的許姓學生持刀闖進教室將他砍了三刀，林姓學生一面往校安中心逃逸向校安人員求救，校安中心見狀立即報警將砍人的許姓學生逮捕，並叫救護車將傷者送往秀傳醫院。



據學校初步調查，兩位學生都是行銷與服務管理系三年甲同學，平常兩人早積怨，林姓同偶而還會以言語霸凌許姓同學，令許姓同學心生不滿，才在今日期中考試第一節休息時間跑到林姓同學考試的教室持利器砍傷他。

校方指出，砍人的許同學（30歲）領有身心障礙手冊，有輕度的智障，情緒容易燥鬰，自尊心也比較重，由於砍傷人就是不對，且已涉及刑法，正等候警方的調查結果，再做進一步處置。

▲事發現場滿地鮮血。（圖／翻攝自自彰化踢爆網）



彰化警方聲明則指出，許姓同學被懷疑作弊，前一日遭林姓同學揶揄，致心生不滿，遂持西瓜刀砍傷林姓同學，造成林姓同學身體背部多處刀傷，送彰化秀傳醫院治療，目前無生命危險。

警方於案發獲報後，於案發現場附近逮捕許姓學生，並於10公尺外尋獲做案用、沾有血漬西瓜刀1把。全案依刑法殺人未遂罪移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

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