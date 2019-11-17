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國家重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」授證　黃偉哲：意義非凡

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▲「南關線三大廟王醮暨遊社」，通過文化部審議登錄成為國家重要民俗，文化部長鄭麗君親自頒發重要民俗證書給歸仁仁壽宮、關廟山西宮及保西代天府。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「南關線三大廟王醮暨遊社」，通過文化部審議登錄成為國家重要民俗，文化部長鄭麗君親自頒發重要民俗證書給歸仁仁壽宮、關廟山西宮及保西代天府。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年5月通過文化部審議登錄成為國家重要民俗的「南關線三大廟王醮暨遊社」，17日正式於歸仁仁壽宮廟埕舉行授證典禮，由文化部長鄭麗君親自頒發重要民俗證書給歸仁仁壽宮、關廟山西宮及保西代天府，台南市長黃偉哲代表市民見證祝賀，百年南關香火獲此榮耀，意義非凡。

黃偉哲市長表示，台南是文化首都，也是眾神之都，古蹟跟民俗，無論有形還是無形，都是我們最重要的文化資產；在21項文化部登錄的重要民俗中，台南最多，佔了5個，包括「西港刈香」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」、「東山吉貝耍夜祭」以及「南關線三大廟王醮暨遊社」，這些都是祖先留給我們的重要資產；此外，在全台灣各縣市共167項重要民俗中，台南市有37項，也是全國第一。

黃偉哲市長進一步指出，感謝文化部鄭麗君部長，在有形及無形的文化資產保留，都給台南市最大的幫助，市府會繼續發揚，傳承給我們的下一代，未來市府也一定全力跟中央以及宮廟、廟寺配合，保存更多民俗活動。

文化部鄭麗君部長表示，今天來頒贈證書代表了一份感謝，感謝三大廟、地方鄉親及市府團隊長期以來的保存跟維護，尤其民俗活動對國家來講，就是最在地、最根本的文化代表，文化部會更打拼，跟三大廟、台南的鄉親還有市府團隊共同來調查、研究、保存，希望可以有更多人認識這項重要的民俗。

▲「南關線三大廟王醮暨遊社」，通過文化部審議登錄成為國家重要民俗，文化部長鄭麗君親自頒發重要民俗證書給歸仁仁壽宮、關廟山西宮及保西代天府。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，「南關線三大廟」為關廟山西宮、歸仁仁壽宮、保西代天府之統稱，三廟自古即為東門城外歷史悠久的三間境主廟，王醮更有「接辦」與「放伴」之俗，一廟建醮，另兩廟必全力支援，「三角交陪」的特色極為顯著。去年適逢山西宮戊戌科王醮，南關線三大廟相放伴的民俗能量再度湧現；市府主動向文化部提報，爭取國家「重要民俗」身分，其文化資產價值通過中央主管機關的審議與肯定，成為法定國家級的「重要民俗」。

▲「南關線三大廟王醮暨遊社」，通過文化部審議登錄成為國家重要民俗，文化部長鄭麗君親自頒發重要民俗證書給歸仁仁壽宮、關廟山西宮及保西代天府。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三大廟王醮具獨特的醮典組織、盛大的請水、神秘的請王、壯觀的普渡、特殊的午夜陣頭接禮、紅包醮與吃中午、狀元公送王等，皆與南關地區獨特的歷史、地理與人文背景有關。在民間自主參與方面，三大廟王醮傳承至今，並不因社會變遷而改變，王醮接力舉辦的傳統、「三角交陪」的關係，相互放伴的情誼，顯現出南關地區生命信仰共同體的價值，放諸全國亦相當罕見。此外，家家戶戶不分老小，自豎燈篙、組陣頭、擺香案、參與普渡至恭送王爺，每個王醮之重要儀程皆全力參與，信仰之虔誠與對家鄉文化的認同，也令人印象深刻，為之動容。

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