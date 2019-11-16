圖／黃偉哲送林志玲「嫁妝一牛車」：祝賀台南女兒找到如意郎君

▲黃偉哲送上「嫁妝一牛車」給林志玲祝福。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員Akira準備在台南美術館一館舉行婚禮，台南市長黃偉哲表示，林志玲是台南女兒，要從台南出嫁，因此市府團隊也特地準備共計12樣的「台南嫁妝一牛車」送給林志玲，恭喜她找到如意郎君，也祝福她未來的日子美滿幸福。

黃偉哲在臉書貼出照片，映入眼簾的除了是象徵喜氣的紅色外，整桌擺滿了台南人嫁娶的傳統「嫁妝一牛車」。黃偉哲宣布是要送給林志玲，獻上祝福，他也一一介紹每項嫁妝所代表的不同意義。

首先，「西港藺草包、藺草帽」是屬於陽光的味道，日本人喜歡藺草風味，也是林志玲送給公婆最好的禮物。而「下營區的長纖蠶絲被」則是獨有的「特A級」長纖蠶絲被，適合在氣溫低的日本使用，黃偉哲直說「讓志玲姐姐感受到故鄉的溫暖！」

介紹到「善化、西港的胡麻油」，黃偉哲還分享了一段順口溜， 「呷麻油香，恭喜新娘仔嫁好尪；庇蔭丈夫賺錢真輕鬆，早生貴子闔家和樂過好冬。」「東山桂圓、蜂蜜」的部分是祝福新人圓滿，多子多孫多福氣；甜甜蜜蜜，感情長長久久，事業一帆風順。

黃偉哲說，台南的「佳里牛蒡」是牛蒡故鄉，而種子是來自日本，他認為這個巧合就像新郎Akira與新娘林志玲的結合。另外，「新化區成功、東成醬油」代表新人甜甘味甜，幸福美滿萬萬年；「後壁、六甲區越光米」台南16號是2019年的農糧署精饌米獎冠軍，林志玲是後壁的女兒，能在遠方品嘗故鄉的味道，想必更是幸福滿滿。

另外，「楠西區梅子醋」甜中帶酸的梅塢梅子醋，在啜飲之間就像汲取生活的甘甜滋味；送上「七股區玫瑰鹽」是由於「鹽」具有好人緣的含意、 也是穩定、恆久的象徵、「龍崎區竹炭」精煉而成的竹炭，象徵新人此後始終堅定同行。他說，炭火象徵此後新人的愛情愈燒愈旺、日益彌堅。放在房間床頭邊，更是代表興旺。

黃偉哲最後介紹，「冬瓜茶（冬瓜露、冬瓜條）」「茶」是代表婚姻生活中的從一而終，象徵純潔、堅定、多子多福，冬瓜茶則是歡迎遊子回鄉的味道。「台南古早味大餅」是因為送大餅是分送婚禮的喜氣，同時，雕工細緻的餅模更是體現了傳統糕餅的文化與藝術。黃偉哲也說明，餅模是特別委託台南木工藝保存者陳啟村親手雕刻而成，餅模則留予新人作紀念。

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