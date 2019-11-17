記者問不分區58票反對　 吳敦義怒「同意我的有127票」

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨不分區名單爭議持續延燒，中常會15日雖投票調整，但前新北市長朱立倫仍透露「不少朋友罵聲連連」。黨主席吳敦義17日動怒回應，即便有58張不同意票，他仍拿到了127張同意票，更何況他放棄爭取總統之路，「過去名單從沒有像這次一樣公正公平。」

國民黨13日公布不分區立委名單，其中前警大教授葉毓蘭排第一，赴陸退將吳斯懷排第四、吳敦義列第八，都在安全名單，但韓辦副執行長謝龍介排第十二，被視為新住民最佳戰力的柬埔寨籍立委林麗嬋則直接消失在名單上，讓外界相當不滿。

▲由左至右、由上而下，分別為吳敦義、謝龍介、葉毓蘭、吳斯懷、邱毅、車宜靜。（合成圖／ETtoday資料照、讀者提供）

風波延燒兩天，國民黨15日召開臨時中常會調整不分區名單，16日交由210中央委員投票決定，任一候選人只要95票不同意就會被刷掉，但最後只有前陸委會副主委張顯耀唯一被淘汰，不同意票高達106張，吳斯懷82張、吳敦義58張尷尬過關。

名單調整後，黨團總召曾銘宗改列第一，吳敦義挪至第十四，但吳斯懷仍排第四、謝龍介挪至第十五，邱毅排第八，但主動退出，名單依舊不見遺珠林麗嬋。

▲朱立倫透露，所有朋友都罵聲連連，但希望大家罵完後還是投票支持。（圖／朱辦提供）

朱立倫17日表示，身邊朋友看到名單都是罵聲連連、幹聲連連，「罵完之後，還是要投給我們的總統候選人、立委候選人。」副主席郝龍斌也說，「這個名單不理想，是大家都有的共識，那在18號之前，我們希望能提出一個更符合民意的名單。」

吳敦義17日面對媒體，一再被問到類似問題，似乎相當不滿，不禁動怒回應，「過去國民黨主席都是提名自己選總統，可是我放棄爭取自己的總統之路。」

吳敦義說，黨內從來沒有過這樣公正公平，而且保持機密的制度，名單不是出自他一人之手。至於他身列不分區有58票反對，吳敦義回應，「那我同意票127票，不同意票只有58耶，是排前面幾名的，假如我自己有控制權，那58票怎麼投得出來呢？」

▲國民黨新一波不分區名單。（圖／記者徐政璿攝）

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