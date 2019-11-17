理工大學天空出現直升機　磚塊狂飛「砸中記者手機」

記者游宗樺、宋良義、馬叔安／香港－台北連線報導

17日在香港理工大學附近爆發的警民衝突持續延燒，現場不但空中出現直升機盤旋，連《ETtoday新聞雲》在第一線的記者的手機，也被示威者所執的的磚塊砸中，造成外殼明顯碎裂。此外，現場也傳出有員警被鋼珠擊中面罩近鼻樑位置，還有人用巨型彈弓將汽油彈及硬物射向在場員警。

▲《ETtoday新聞雲》記者的手機被示威者所執磚塊砸中。（圖／記者游宗樺攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊，現場警方一度向前衝，以水炮車、催淚彈和橡膠子彈一同進攻20秒後又退後，現場有留下橡膠子彈，而示威者則以鐵條、大聲公、雨傘與警察對峙。

在下午4點45分左右，有示威者所執的磚塊砸中記者的手機，造成外殼損毀，同時空中開始出現盤旋的直升機，地面也在衝突中閃現火光，消防車輛灑水控制火勢。

▲香港理工大學警民衝突現場天空出現直升機。（圖／記者游宗樺攝）

根據《香港01》，示威者於下午4點18分再次將防線推進，到達漆咸道南暢運路交界十字路口，水炮車再次出動，裝甲車內也有警員施防暴車，速龍小隊成員則於漆咸道南出動，防暴警亦於水炮車後方射出多發催淚彈。

下午4點24分左右，有黑衣人於暢運路漆咸道南十字路口以火燒路障，現場曾傳出爆炸聲，警方離開現場後，在太子彌敦道，再有示威者以磚塊扔出馬路，築起路障。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！