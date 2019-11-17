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港警發射水炮車驅逐示威者！　有人疑被射中倒地「留下血跡」

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記者游宗樺、宋良義、劉亭／香港－台北連線報導

香港三罷至今已第7天，但今（17）日示威者持續在理工大學附近與警察對峙中。香港警察原本以最低武力驅逐人群，但午後開始出動水炮車，示威者以雨傘抵擋，但疑似有人被擊中，當場噴血。

 ▲▼港警再派水炮車！示威者天橋設路障＋燒障礙物。（圖／記者游宗樺攝）

▲港警派出水炮車驅逐示威者。（圖／記者游宗樺攝）

根據《香港》電台報導，兩輛水炮車下午2時前抵達漆咸道南和柯士甸道交界，並向示威者噴出藍色、白色顏料水。示威者用雨傘排出雨傘陣抵擋，但有人疑被射中，地上疑似留下血跡。

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，警方噴射水炮車後，示威者除了投擲磚塊、汽油彈之外，更有弓箭手小隊出動，一群身著黑衣黑褲的男子，手上拿著弓箭，準備前往對峙處展開反擊。

▲香港示威者弓箭小隊。（圖／記者游宗樺攝）

▲示威者弓箭小隊。（圖／記者游宗樺攝）

附近解放軍軍營裡面有軍人在圍牆邊查看，而警方持續緩慢推進。示威者丟出汽油彈之餘，還拿滅火器企圖撲滅催淚彈，並且持鐵條、大聲公、雨傘與警察對峙中。警方不久後也出動催淚彈及水炮車，讓現場充滿藍色水花。

港警稍早表示，約在今（17）日下午2點左右，有員警的小腿被利箭射中，雖然意識清醒，不過傷口持續流血，目前已經送醫治療。該名警察傳媒聯絡隊隊員在漆咸道南和柯士甸路交界，距離理工大學近30公尺處，被箭射中小腿，當時正進行傳媒聯絡的工作，附近有大批記者正進行採訪。港警表示，此等攻擊行為對在場所有人構成嚴重生命威脅。

▲香港1117抗爭，解放軍軍營內有人在圍牆邊查看。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港1117抗爭，解放軍軍營內有人在圍牆邊查看。（圖／記者游宗樺攝）

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