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「我的心與你們同在」 人氣圖文作家Duncan發文力挺香港民眾

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「我的心與你們同在」 人氣圖文作家Duncan發文力挺香港民眾(圖 翻攝自臉書)
▲網友留言表示感謝Duncan力挺。(圖／翻攝自貼文)

政治中心／綜合報導

香港反送中運動持續延燒，在臉書粉絲團有超過300萬粉絲的台灣圖文作家Duncan ，11月16日在他的臉書發文力挺香港民眾。

他在文章開頭寫到：「這些日子的香港令人很難過」，接著提到：「看到一段抗爭民眾在衝突中中槍的影片，內心還處於震撼之際，鏡頭帶到了旁觀民眾在鼓掌，只能用心碎來形容當下的感覺」。

Duncan表示香港雖然不是他的家，但那裡住許多他的好友，Duncan希望他香港的朋友及讀者們都能平安，心也與他們同在。

而這篇文章Duncan不但也寫了英文版本，貼文中還附上一張插畫，畫中一個人拿著槍，對著一位躺在地上的民眾，旁邊還有一個人拍手鼓掌，黑白風格的插畫構圖簡單，卻讓人看了心情無比沈重。

「原來自由不是必然」 大批香港民眾留言感謝

Duncan提到的中槍影片，應該就是雙11香港人發起「三罷」運動時，警方以實彈近距離朝一名示威者開槍，造成他腹部中彈，根據了解受傷的是一名21歲的學生，送醫後到現在仍然沒有脫離險境，事實上香港警方以實彈攻擊示威民眾已經不是第一次；而Duncan的貼文也引起網友廣大迴響，不但有4.5萬人按讚，更有上千則留言力挺，其中有許多是香港民眾，有人留言謝謝Duncan的支持，也有人留言表示，身為香港人，這5個月的心情真的大起大落，原來自由不是必然；還有香港民眾提到，這幾個月經歷的警暴和政權的冷漠不仁讓他們身心傷痕纍纍，但他們不會放棄，會堅持爭取五大訴求，更不忘提醒台灣人也要守護好台灣。

「我的心與你們同在」 人氣圖文作家Duncan發文力挺香港民眾(圖 翻攝自臉書)

「我的心與你們同在」 人氣圖文作家Duncan發文力挺香港民眾(圖 翻攝自臉書)

▲Duncan貼文引起網友廣大迴響。(圖／翻攝自貼文)

「三罷」運動持續延燒 duncan臉書po文力挺「香港民眾」

當然也有人替Duncan擔心，就怕這樣的文章，會對他的工作產生影響，只是反送中運動持續至今，香港警方不但實彈攻擊示威民眾，還硬闖進大學校園強強行抓人，多所大學11日起就宣布停課，還有部份外國學生基於安全理由，已經離開香港，或許就是不想看到有香港民眾，再因為抗爭而受傷，才會讓Duncan有感而發，在自己的臉書po文力挺！

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