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香港紅遂晚間大火！示威者樓梯戴防毒面具　拉弓戒備

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▲▼香港1117,香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港紅遂17日晚間傳出大火。（圖／記者游宗樺攝）

記者柯振中、游宗樺、宋良義／台北–香港 連線報導

許多香港示威者17日聚集在理工大學附近，在路面設置路障，點火燃燒障礙物，與港警展開對峙。根據最新消息，示威者疑似聚集在紅遂附近，投擲汽油彈，導致紅遂晚間燃起大火，目前消防隊正在搶救當中。

香港示威者自16日晚間開始在理工大學附近與港警對峙，當時港警不斷施放催淚煙彈，雙方不斷爆發激烈衝突。17日上午10點左右，雙方再度展開攻防，港警出動水炮車驅趕示威者。

▼香港紅遂疑似被投擲汽油彈，導致起火燃燒。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼香港1117,香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

由於港警出動的水炮車噴出的水劑帶有顏色，經過灑水驅趕後，理工大學的部分外牆被噴成藍色；大批示威者仍繼續堆設路障，與港警爆發衝突。

根據最新消息，雙方的衝突入夜後持續擴大，許多示威者疑似聚集在紅隧附近，朝著隧道投擲汽油彈，導致隧道燃起大火，目前消防隊正在搶救中。

此外，紅隧旁還有示威者戴著防毒面具，手持弓箭等物品在進行戒備，還在樓梯堆設許多障礙物，準備與港警進行對抗，現場一片狼藉。

▼示威者持弓箭戒備。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼香港1117,香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼香港1117,香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼香港1117,香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

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