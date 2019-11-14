高雄2女車禍「短褲妹躺地23分鐘」…救護車遭質疑晚派！消防局：加強訓練

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄苓雅14日凌晨5點多，2名正妹騎車雙載，不明原因高速自撞路邊計程車，2人當場彈飛倒地不起。事後有媒體質疑，車禍現場有2名傷患倒地，消防局在第一時間卻只派遣1輛救護車，造成其中1名傷患倒地23分鐘，第2輛救護車才抵達現場處置。對此，消防局則表示，會持續加強同仁教育訓練。

▲高雄車禍2正妹倒地 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲消防局說明救護車派遣情形。（圖／記者洪正達攝）

針對媒體質疑，消防局對此做出回應：「5:41分、5:42分有2通民眾報案，都說有1名民眾需要救護，那我們第一時間就派遣救護車前往，救護人員到達以後，就先對民眾進行現場處置，救護車大概在5:55分的時候將病患送往醫院；這時候又接獲來自員警的報案電話，表示說，現場救護車已將1名民眾送醫，那現場還有1名民眾，消防局指揮中心立即派遣第2部救護車前往，在6:05分到達，並將傷患處置後送醫。」

▲高雄車禍2正妹倒地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

有媒體質疑，第一時間抵達現場的救護人員，為什麼沒有發現第2名傷患也需要送醫急救？消防局指揮中心專員郭士銘則還原案發過程：「初步詢問救護同仁到達現場下車以後，現場民眾和員警引導他到1名受傷民眾那邊進行處置，處置完畢以後，他要將病患送醫時，救護同仁說他有發現第2名患者，但是不確定他是否需要送醫，當下認為可能有其他單位支援，所以就先將1名傷患送醫。」

郭士銘進一步解釋，有些車禍現場，民眾不需要送醫，或者他認為不需要送醫，民眾報案時，可以明確的告訴現場有幾名民眾需要送醫，或者有幾名民眾受傷，我們會派遣足夠的救護能量前往現場，會持續加強同仁現場救護處置以及回報教育訓練。

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