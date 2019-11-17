2高職妹求職商旅聽見「嗯嗯啊啊」驚逃　「日領5千」原來要洗殘廢澡　

▲女學生上門求職機靈舉辦，警方直搗淫窟。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄有2名女高職生在去年6月逛六合夜市時，看到應徵暑期打工的宣傳單，上頭載明「免經驗、日領5千」的徵才小廣告相當吸引人，前往商旅應徵時卻聽到不尋常的聲音，嚇得當場逃離並向警方檢舉。高雄地院將涉案業者及員工共4人依圖利容留性交、猥褻等罪名，分別判處2年4月到1年不等有期徒刑，可易科罰金，全案還可再上訴。

2名高職女表示，因為逛街時看到「服務業、保證日領5千」徵才小廣告，才會被誘惑到某「商務旅館」應徵，現場一名自稱「任大哥」的男子向她們說明：「工作隱密、包吃包住、保證日領5千」。2名學生向任姓男子表明未成年，任男則笑說：「裡面也有其他未成年在工作」，而在參觀工作環境時，竟聽到房間傳出女性嬌喘聲，即意識到誤入應召站，便藉口說要打電話，趕緊逃離現場後報警。

員警於107年8月16日前往商旅執行搜索，當場於2間房間內分別查獲2名越南籍女子和男客完成「全套」性交易，另有4名台籍、8名越南籍女子正在休息室候客，當場查獲現金58萬餘元、手機、電腦、保險套等證物。

判決文指出，53歲任姓男子在去年3月開始，向林姓男子承租前金區某大樓經營商旅作為應召站，由任姓男子經營的「商旅」服務內容包含「半套」性交易或「全套」性交易，店家還自製選項供芳客挑選，選項包含「毒龍」、「舌功」、「奶砲」、「殘廢澡」、「顏射」等不拘，且標明小姐罩杯、乳暈大小及深淺，每次收取1800元至3000元不等，其中1名吳姓應召女證稱，上班78天，以每日性交易2次頻率計算，共156次。

▲店家自製服務選項供芳客挑選。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄地院審理後，將涉案任姓夫妻及2名員工共4人，依圖利容留性交、猥褻等罪名，分別判處2年4月到1年不等有期徒刑，可易科罰金，全案還可再上訴。

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