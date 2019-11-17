網紅流行把嘴唇注射成為香腸嘴　王正坤：嘴唇要性感調和才能吸引人

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受邀出席世界美容醫學專家高峰會，進行醫美新知與研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界美容醫學專家高峰會（MEXS）於11月16日到17日，在德國慕尼黑舉行2天會議，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，與700位世界各國醫學美容醫師一起受邀參加年度盛會，討論醫學美容最新進展與預防副作用的方法。

歐美醫師不斷在會議呼籲注射玻尿酸不要過量，近幾年網紅發達，很多人喜歡在臉書Facebook與Instagram貼出自己的照片，有些照片會走極端，變得很誇張。在網路上搜尋，有些網紅貼上嘴唇很腫的照片，嘴唇形狀變成「鴨嘴」或「香腸嘴」，嘴唇又厚又翹，網紅覺得滿意，旁觀者可能覺得不美觀。

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台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師表示，這些過量注射玻尿酸的誇張腫脹現象，在額頭可以腫得像花羅漢魚，在鼻子腫脹成寬鼻子或電影阿凡達的鼻子，臉部腫脹成為枕頭大餅臉，臉頰腫得像花栗鼠或像屁股，嘴唇腫得像鴨嘴或香腸嘴，下巴腫得像女巫下巴或尖刀匕首。

王正坤醫師表示，性感的雙唇代表女性的魅力，但是隨著年齡老化，嘴唇的唇紅開始往內萎縮，唇緣輪廓不明顯，嘴巴周圍出現放射狀皺紋。嘴唇從外而內的解剖學分布是唇紅邊緣輪廓線、唇紅的紅色乾燥黏膜、乾溼黏膜交界處、濕黏膜與口腔。嘴唇的注射治療，可使用柔軟型凝膠型玻尿酸來降低副作用，注射的方法分成歐洲式注射，加強唇緣輪廓線，讓唇緣立體。

王正坤說，美國式注射，加強上下嘴唇的厚度，表現出厚唇熱情。韓國式注射，注射上唇中間一顆唇珠與下唇2顆唇珠。融合以上3種方法的注射是比較調和的方式，每一種方法都注射一點，不要過量注射。嘴唇注射玻尿酸的風險是造成動脈血管栓塞，栓塞上唇動脈與下唇動脈，而動脈的位置在接近口腔內部的濕黏膜，因此注射在皮膚與口輪匝肌之間的區域，相對比較安全。

王正坤指出，皮膚由上往下分成5層，皮膚、表淺脂肪、表淺筋膜、深層脂肪、深層筋膜。本次會議，歐美醫師提出改善膚質與小皺紋的新觀念，解剖學的醫師發現皮膚在動時，有一部分皮膚被皮下的表淺筋膜往下拉扯，因此形成小皺紋，建議治療表淺筋膜，先用音波拉皮破壞表淺筋膜，然後注射稀釋為較低濃度的Radiesse晶亮瓷在表淺筋膜上方，讓表淺筋膜到皮膚之間增生膠原蛋白，增加厚度與彈性，藉此改善膚質與小皺紋，但是臉部皮膚厚度每個地方都不同，必須由醫師選擇適合的治療深度。

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，曾經連任2屆中華民國醫用雷射光電學會理事長，經常出國參加醫學會議，帶回最新醫學美容知識，並且於各大醫院開課教學，在藝群醫學美容集團內部也開設「藝群學院」，超過10年時間，每週與全體醫師一起研讀最新醫學美容教科書與醫學論文，提醒醫師慎防各種醫學美容副作用。

王正坤醫師強調，台灣醫學美容界也都秉持這種精神，近幾年，到處都可看見不同的醫學美容相關醫學會舉辦教學會議，全國醫師一起推動台灣醫美在世界發光發熱。