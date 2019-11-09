長榮大學EMBA20週年　王正坤醫師受邀出席並將開課

▲藝群醫美集團總裁王正坤醫師（左起）、長榮大學李泳龍校長、管理學院林傑毓院長等人出席長榮大學EMBA20週年活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學EMBA於11月9日舉辦20週年校友回娘家活動，畢業校友齊聚一堂，翁耀臨執行長邀請楊四海董事長、李泳龍校長、管理學院林傑毓院長與藝群醫美集團總裁王正坤醫師出席盛會。

活動特別設計交換名片，藉此建立人脈，也安排時空膠囊活動，讓與會者寫下共同回憶、心願後，上台一同投入膠囊後拍下合照，期許再開啟膠囊時，這些願望都能成真。

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長榮大學EMBA高階管理碩士在職專班經過20年經營，培養無數中小企業經營管理人才，成為中高階主管永續進修理論與實務之學習殿堂。課程全力培養學生核心能力，包含經營管理能力、領導與決策能力、整合與分析能力。期許學生能夠解決問題、體恤部屬、知人善任，帶領員工共同學習成長、整合分析產業資訊與規劃企業策略。

▲藝群醫美集團總裁王正坤醫師、長榮大學EMBA翁耀臨執行長合影。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，為長榮大學管理學博士，目前擔任長榮大學博士班老師，開設「品牌管理」課程，指導博士生如何進行品牌管理論文研究與實務操作，獲得博士學生的熱烈歡迎。明年度將受邀在長榮大學EMBA碩士班開設「行銷策略與品牌管理」課程，繼續指導企業高階主管。

品牌可以是任何象徵物，包含人物、公司名稱、商標、吉祥物等。品牌管理常見名詞包含品牌權益（Brand equity）、品牌共鳴（Brand resonance）、品牌知識（Brand knowledge）、品牌延伸（Brand extension）、品牌戰略（Brand strategy）、品牌箴言（Brand mantra）等。

藝群醫美集團總裁王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長，集團旗下有6家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司，經過20年的品牌經營，在Google搜尋關鍵字「藝群」會出現超過7千萬筆資料，搜尋「王正坤」也會出現超過9萬筆資料，今年Dr.藝群保養品更獲選為寶雅POYA美妝通路的強勢品牌，刊登在寶雅POYA雙11光棍節行銷活動的200萬本手冊封面。這些品牌管理的成功細節，王正坤總裁都會在課堂上與學生分享。

每家成功企業的骨幹就是具有技能與忠誠的幹部，企業需要各方面的經營管理人才。長榮大學EMBA歷經20年，培育眾多人才分布在各大企業與中小企業，這次長榮EMBA校友回娘家的活動，校友分享成功的心得，凝聚校友感情，成為校園一大盛事。