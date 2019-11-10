16歲就整形！20歲女網紅「進廠維修」33次　小孩樣貌曝光掀討論

▲20歲女網紅「進廠維修」33次，小孩樣貌曝光嚇壞網。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

記者趙蔡州／綜合報導

微博擁有400萬粉絲的大陸20歲人氣網紅韓安冉，從參加綜藝節目《變形記》爆紅後一直話題性十足，曾自曝16歲開始進行整型，至今已經動過33次手術。她近日在微博曬出一家三口的甜蜜合照，孩子的正面照片曝光後立刻引發網友熱烈討論。

▲韓安冉6日在微博曬出一家三口的合照。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

韓安冉6日在微博無預警地上傳了一張一家三口的合照，照片中她與老公「小豬」同時親吻女兒的臉頰，而孩子則是一臉茫然的表情相當逗趣，配上文字寫下「幸福到懵圈的恩善」，畫面可謂是十分的溫馨與甜蜜，不過照片卻意外在網路掀起舌戰。

有網友留言表示「父母都是高鼻樑為什麼寶寶塌鼻子」、「這個眼睛不應該去檢查下麼，還是角度的問題」、「這孩子長得也太隨心所欲了」，但也有人痛批「有的人評論的是人話嗎，真是看不下去了」、「拿別人小孩說事，你們心裡過得去嗎」、「這個真心覺得有些網友的留言太惡毒了。」

▲孩子的照片曝光後立刻在微博掀起討論。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

據悉，韓安冉參加綜藝節目《變形記》走紅，曾經自曝從16歲就開始整形，還放話要「活到老，整到老」，但她後來認為自己以前根本是「畸形審美」，覺得把臉整得太假了，決定全部重新整一次，「整容一定要自然，不然真的很醜」，現在她的整形次數已經達到 33 次。