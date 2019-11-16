花蓮北上賣咖啡　2名國際重量級專家加持首發「咖啡護照」

▲花蓮縣長徐榛蔚與國際巴拿馬精緻咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯、翡翠莊園莊園主瑞秋共同主持花蓮咖啡護照首發儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣原住民咖啡好評系列活動「洄瀾好咖 啡您莫屬」咖啡展售活動，16日在台北南港展覽館-花蓮咖啡形象館隆重登場。縣長徐榛蔚與2位國際精品咖啡界重量級人士-國際巴拿馬精緻咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯，同時也是知名艾利達咖啡莊園Elida Estate莊主、翡翠莊園La Esmeralda莊園主瑞秋共同主持花蓮咖啡護照首發儀式，讓民眾「跟著A咖找好咖」，分享及品嚐花蓮精品咖啡的厚實度。

▲▼徐榛蔚與國際咖啡大師一起在咖啡護照蓋上「入境章」。

2019台灣國際咖啡展11月15日至18日展開，花蓮咖啡形象館人氣強強滾，來自各地的朋友齊聚一堂，品嚐花蓮優質咖啡，希望能一睹重量級咖啡大師的風采，並拿到花蓮限定的咖啡護照。徐榛蔚在現場悉心手沖咖啡，與國際咖啡大師一起在咖啡護照蓋上「入境章」，並至各展售商家大力推廣花蓮咖啡。相信有2位莊主的加持，花蓮咖啡未來發展無限。

徐榛蔚指出，台灣1年進口4萬餘噸咖啡豆，而目前台灣1年約生產1千餘公噸，足見未來發展潛力無窮，喜愛咖啡的朋友要記得台灣的咖啡的好，給予在地咖啡農支持。

▲▼花蓮擁有得天獨厚的種植環境，加上咖啡農用心栽培，孕育首屈一指的特色咖啡。

花蓮咖啡護照相當實用，除了10家參展咖啡農友及業者的完整介紹，還附上路線供民眾按圖索驥，品嚐過香醇的花蓮精品咖啡，還能順道造訪附近的打卡拍照網紅景點，縣府也考量民眾消費的便利性，在活動現場全面使用多元行動支付，歡迎鄉親好朋友利用假期結伴同行。消費者只需購買本次參展攤商的咖啡產品，金額不限，即可獲得咖啡護照1本。護照內容還包括12家異業結盟商家的優待訊息。

縣府原住民行政處表示，縣府期盼以農業生產為利基，打造精品咖啡產業鏈，今年主推「洄瀾好咖 啡您莫屬」咖啡評鑑系列活動，來打響花蓮原鄉咖啡名號，接著開辦4階段教育訓練輔導課程，全面提升花蓮原農咖啡產製技術，期盼藉由專業講師的授課加持，讓花蓮咖啡真正達到脫胎換骨，擠身世界精品咖啡行列的目標。