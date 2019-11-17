沙塵暴來襲！明後天北中南部空品「淪陷」　台北先一片灰濛濛

▲10月底一波沙塵暴來襲，台北101被消失。（示意圖／翻攝環保署網站）



記者許展溢／台北報導

環保署表示，今（17日）偏東風導致背風面的西半部天氣穩定，風速較弱，且竹苗至中部擴散條件較差，汙染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級。另外，要留意的是，明天冷空氣可能夾帶內蒙沙塵及大陸京津冀一帶汙染物南下，預計午後影響北部空品。

環署說明，根據最新監測資料，大陸受天氣穩定影響，京津冀地區霾害有持續累積情形，PM2.5濃度約為150-180微克/立方公尺；內蒙古地區出現沙塵現象，PM10達800~1000微克/立方公尺。

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環署指出，根據氣象局氣象預報，明天午後東北季風增強，除天氣轉濕冷，空品也可能受冷空氣挾帶霾害而有所變化。冷空氣可能挾帶內蒙沙塵及大陸京津冀一帶汙染物南下，預計午後影響北部空品，隨冷空氣向南傳送，晚間影響中南部地區，將持續至19日中午。

環署表示，明天空品可能多為橘色提醒等級，影響程度視大陸汙染物累積情形及氣象條件而有所變化，另雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象，要留意空品變化。環署提醒，空品受氣象條件影響大，請隨時留意最新空品資訊，尤其敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。