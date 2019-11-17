嘉縣獲環保署補助2.6億　添置21台環保機具車輛

▲ 嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億，日前在環保局停車場舉辦聯合環保車輛贈車典禮，補助機關環保署及受贈單位民雄鄉、朴子市、新港鄉、鹿草鄉、中埔鄉、溪口鄉、太保市、布袋鎮、梅山鄉、阿里山鄉等鄉鎮市公所都派人參加，由縣長翁章梁親自主持。此外，現場展示縣府在108年度向環保署爭取的21台環保機具車輛，總價值約5,577萬。

▲嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億，縣內多鄉鎮市皆受惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

為改善嘉義縣各鄉鎮清潔車輛及環境工作的整潔，縣府向行政院環境保護署在108年度大力爭取5,577萬元，新增垃圾車6台、資源回收車10台、廚餘回收車3台及抓斗車2台。此外，109年除原先環保署撥款補助垃圾車5台2,000萬元、推動清潔隊同仁作業改善計畫經費1,217萬元之外，環保署更允諾縣府提報不足部分經費需求，包括垃圾轉運機具約2,000萬元、垃圾車9台經費約新臺幣3,600萬元、7個鄉鎮市資源回收場改建經費約8,120萬元、掩埋場活化約4,018萬元。環保署前後補助嘉義縣超過2.6億以上的經費。

▲嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億，縣長翁章梁代表受贈。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，「環境清潔是最基本也是重要的工作」鄉鎮公所業務量繁瑣，但最重要的工作就是清潔環境，如果清潔工作做得好基本業務量已經完成一半，而清潔的機具相對來得更重要，他感謝環保署大力支持清潔工作，未來縣府將持續爭取環保署補助，把剩餘老舊車輛全數汰換完成，提升清潔隊員權益，共同維護環境整潔。

翁章梁同時也感謝嘉義縣議會的幫忙，讓獲中央補助預算順利通過及編列配合款，未來也將大幅提升嘉義縣的垃圾清運及轉運效率，改善最辛苦清潔隊員們的工作環境。

環保局長張根穆說，這次清潔車輛汰舊換新依據環保署補助原則，以車輛超過15年以上車輛優先汰換，嘉義縣經歷汰換後，目前15年以上老舊車輛尚餘7輛，佔所有公所清潔車輛比例僅餘5%，感謝各公所長期配合努力汰換老舊清潔車輛。

12日環保車輛贈車典禮，包括環保署督察總隊長李健育、民雄鄉長何嘉恒、朴子市長吳品叡、阿里山鄉長杜力泉、太保市長黃榮利、中埔鄉長李碧菁、溪口鄉長孫維聰、布袋鎮長陳鳳梅、鹿草鄉長楊秀玉、縣議員黃鉦凱、林緗亭、姜梅紅、黃榮俊、黃芳蘭、劉雅文、林淑完、戴光宗、陳文忠及環保局長張根穆均一同出席受贈典禮。