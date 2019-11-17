　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉縣獲環保署補助2.6億　添置21台環保機具車輛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億，日前在環保局停車場舉辦聯合環保車輛贈車典禮，補助機關環保署及受贈單位民雄鄉、朴子市、新港鄉、鹿草鄉、中埔鄉、溪口鄉、太保市、布袋鎮、梅山鄉、阿里山鄉等鄉鎮市公所都派人參加，由縣長翁章梁親自主持。此外，現場展示縣府在108年度向環保署爭取的21台環保機具車輛，總價值約5,577萬。

▲▼ 嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億，縣內多鄉鎮市皆受惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

為改善嘉義縣各鄉鎮清潔車輛及環境工作的整潔，縣府向行政院環境保護署在108年度大力爭取5,577萬元，新增垃圾車6台、資源回收車10台、廚餘回收車3台及抓斗車2台。此外，109年除原先環保署撥款補助垃圾車5台2,000萬元、推動清潔隊同仁作業改善計畫經費1,217萬元之外，環保署更允諾縣府提報不足部分經費需求，包括垃圾轉運機具約2,000萬元、垃圾車9台經費約新臺幣3,600萬元、7個鄉鎮市資源回收場改建經費約8,120萬元、掩埋場活化約4,018萬元。環保署前後補助嘉義縣超過2.6億以上的經費。

▲▼ 嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣獲環保署補助環保機具車輛及環保設施經費2.6億，縣長翁章梁代表受贈。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，「環境清潔是最基本也是重要的工作」鄉鎮公所業務量繁瑣，但最重要的工作就是清潔環境，如果清潔工作做得好基本業務量已經完成一半，而清潔的機具相對來得更重要，他感謝環保署大力支持清潔工作，未來縣府將持續爭取環保署補助，把剩餘老舊車輛全數汰換完成，提升清潔隊員權益，共同維護環境整潔。

翁章梁同時也感謝嘉義縣議會的幫忙，讓獲中央補助預算順利通過及編列配合款，未來也將大幅提升嘉義縣的垃圾清運及轉運效率，改善最辛苦清潔隊員們的工作環境。

環保局長張根穆說，這次清潔車輛汰舊換新依據環保署補助原則，以車輛超過15年以上車輛優先汰換，嘉義縣經歷汰換後，目前15年以上老舊車輛尚餘7輛，佔所有公所清潔車輛比例僅餘5%，感謝各公所長期配合努力汰換老舊清潔車輛。

12日環保車輛贈車典禮，包括環保署督察總隊長李健育、民雄鄉長何嘉恒、朴子市長吳品叡、阿里山鄉長杜力泉、太保市長黃榮利、中埔鄉長李碧菁、溪口鄉長孫維聰、布袋鎮長陳鳳梅、鹿草鄉長楊秀玉、縣議員黃鉦凱、林緗亭、姜梅紅、黃榮俊、黃芳蘭、劉雅文、林淑完、戴光宗、陳文忠及環保局長張根穆均一同出席受贈典禮。

ET快訊
台東轉運站公廁驚見男屍！運將看見「一隻手」：以為他要關門
台南擴大封街！林志玲、AKIRA世紀婚禮「從白天到晚上」完整
美食外送滿街跑…夜店老闆看到商機：房東慘了！青年創業殺出血路
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

緬懷熱愛網球運動的父親　世澤杯網球賽邁入第11年　

嘉縣獲環保署補助2.6億　添置21台環保機具車輛

全國環境知識競賽　嘉縣劉明全440人中脫穎而出奪第2

喜歡到安養中心唱歌和長輩互動的女孩　陳俐菁要出唱片了

新港奉天宮「金虎爺路跑」近萬人參賽　最大獎市值20萬股票

陳吉仲出席農村嘉年華　釋放貸款5年免息額度200萬利多

嘉市花甲食堂美食大評比　營養均衡健康上菜

嘉市親民措施／免請假戶政親送身分證　國中學子「轉大人」

中壢11歲「賣襪弟」擺攤3天籌到錢了！　病父感動拒捐款：來找我訂襪子

都市原住民族聯合豐收祭　加入新住民元素展現多元文化

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

喜歡熱情台灣人、摩托車文化 加拿大師最愛寶島「10大理由」

緬懷熱愛網球運動的父親　世澤杯網球賽邁入第11年　

嘉縣獲環保署補助2.6億　添置21台環保機具車輛

全國環境知識競賽　嘉縣劉明全440人中脫穎而出奪第2

喜歡到安養中心唱歌和長輩互動的女孩　陳俐菁要出唱片了

新港奉天宮「金虎爺路跑」近萬人參賽　最大獎市值20萬股票

陳吉仲出席農村嘉年華　釋放貸款5年免息額度200萬利多

嘉市花甲食堂美食大評比　營養均衡健康上菜

嘉市親民措施／免請假戶政親送身分證　國中學子「轉大人」

中壢11歲「賣襪弟」擺攤3天籌到錢了！　病父感動拒捐款：來找我訂襪子

都市原住民族聯合豐收祭　加入新住民元素展現多元文化

中山橋石塊變碑林？　柯文哲轟：馬英九沒誠意重組還是知識太爛？

男友生日！巧手妹送親繪「卡娜赫拉安全帽」…滿版兔兔P助萌翻　網驚：想買

少女心噴發！南海電鐵超Q「吉慶鯛電車」　搭著粉色鯛魚列車玩遍和歌山

台南直擊／全球只有3輛！林志玲新人禮車「皇室級勞斯萊斯」霸氣現身

網購收到「一箱家庭垃圾」！拆封飄出噁爛酸臭　賣家寄出前挑釁：已包裝妥善

iPhone史上最大的資安漏洞！14款機型受災　3分鐘即可能被入侵

防止示威者再堵路！香港政府凌晨運巨型石墩「封閉中大二號橋」

草原中泡溫泉！盤點墨爾本「8大必去景點」　還有超療癒企鵝島

北京對香港恐採取「更激烈」手段　華郵：美國須做好準備

出遊超省！高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」　2天1夜交通全包

地方熱門新聞

消防英雄倉庫上吊　女議員控局長說謊

中壢賣襪弟籌到錢了！病父拒捐款

Big City聖誕樹點燈　最強周年慶開跑倒數

都市原住民族聯合豐收祭

嘉市女童軍團領導人員開訓

樂齡棒球賽嘉市開打　17隊425人參賽

民眾檢舉交通違規大不易

小英競總辦台南「狗聚」

桃園鎮撫宮　九天民俗技藝團演出

MIZUNO馬拉松接力賽17日登場

國中校慶各國特色服裝展現活力創意

藍綠立委團結出發　18日登記彰化拚了！

台東低碳廚房體驗課程　邀您加入不塑之客

學姊黃瀞瑩為顏耀星助攻

更多熱門

相關新聞

噪音問題大　桃機第三跑道擴建案要再審

噪音問題大　桃機第三跑道擴建案要再審

環保署今（14日）進行爭議已久的「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。開發單位桃機報告表示，近20年客貨運量、起降架次成長，但既有設施不足，為未來發展需求，盼擴建提升整體服務能量。但不少居民到場要求桃機提替代方案，正視他們的居住權。最後因噪音、空汙問題多，環委決議補充資料再審。

不服「桃機第三跑道案」　地方求替代方案

不服「桃機第三跑道案」　地方求替代方案

大陸霾害又來了101快消失　全台空品淪陷「一片橘黃」

大陸霾害又來了101快消失　全台空品淪陷「一片橘黃」

非洲豬瘟肆虐！12月全台模擬爆發演習

非洲豬瘟肆虐！12月全台模擬爆發演習

快逛國際旅展　環署要送環保旅館雙人住宿

快逛國際旅展　環署要送環保旅館雙人住宿

關鍵字：

環保署

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

北科大赴美失蹤留學生找到了

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

空拍超震撼！韓國瑜惹怒市民...10萬高雄人挺小英「光復高雄」

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

小A辣突投震撼彈：在變性！

韓國瑜土城造勢人數曝：真的越來越少

5幼擠被子取暖　網見亮點秒笑炸

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

朴敏英隔4年剪「齊眉短瀏海」！

更多

最夯影音

更多
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面