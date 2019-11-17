台青西遊記／「不要臉哲學」闖上海　《小時代》歌手高愷蔚的音樂夢

記者陳政錄／上海報導

成功三件套「堅持、不要臉、堅持不要臉」，在很多人心中只是玩笑話，但對「猿系歌手」高愷蔚來說，從台灣唱到馬來西亞，又或者現在的「魔都」上海，音樂路總在夢想與現實中拉扯，但他相信，有時候只要硬著頭皮再多堅持一下、厚著臉皮再多問一句，「不要臉」的結果或許大有不同，離成功更近一步。

▲台青西遊記-高愷蔚。（圖／記者陳政錄攝，下同）

「Hello，我是Ape高愷蔚，來自新北，現在在上海啟動音樂擔任音樂製作人」，儘管出道甚早，但去掉樂隊伴奏、放下麥克風，高愷蔚仍是那個靦腆愛笑的26歲大男孩；就好像談到怎麼踏上音樂路時，他坦言，雖然從小愛唱歌，也覺得自己會唱，但一直不敢表現出來，直到國三第一次在朋友前唱歌，大受肯定，他才在心裡默默吶喊「我就知道！」

因為那次的「我就知道」，高愷蔚考上藝人搖籃華岡藝校，到大學時期被知名音樂公司發掘、跟同門Kimberley陳芳語合唱《愛你》闖出知名度、成為許多天王天后御用和聲等，還替當時兩岸正「火」的電影《小時代》系列1、2創作、演唱好幾首開場曲、片尾曲和插曲。「小時代是在上海拍嘛，開頭用空拍機飛越黃浦江，讓我開始對這座城市有了想像。」

小有名氣後，高愷蔚出過單曲、幫人寫歌，參與吳建豪、南拳媽媽、袁婭維等藝人的音樂製作，離開原公司勇闖新馬版《好聲音》等；但回到台灣音樂圈繼續打拼時，面對市場萎縮和無良合作者違約，在好友的「激將法」下，他下定決心，脫離原本有些停滯的生活，買了單程機票，一卡皮箱來到印象中繁華，充滿活力和機會的城市—上海。

「台灣音樂人在大陸，主要去兩個城市，一個是北京、一個是上海」，他坦言現在已不是音樂人來大陸掏金的美好時代，加上唱片市場比較複雜，看好上海商業氣息蓬勃，主攻廣告配樂製作，「有實力的話，旺季時只會恨自己沒有三頭六臂。」

不只如此，隨大陸音樂市場演進、知識產權概念逐漸完善，高愷蔚也花了更多心力，投入公司今年力推的配樂授權平台—「MUSINESS」；本就善於R&B的他，還利用混音專業，跟朋友共同成立小型嘻哈音樂工作室，「做一些比較興趣、比較藝術性的東西。」紮實貫徹給自己開玩笑話，「有些人呢，音樂是他的生活，但是我的生活裡面，全都是音樂。」

被問到心裡是否還有「歌手夢」，高愷蔚回答，製作人和創作歌手一樣，都是自己當年理想中的職業。在夢想與現實拉扯中，會傾向先以七三、六四的比例來分配自己的時間，「畢竟時間也是一種成本。」但他也期許，在確保生活品質同時，不斷精進自己、累積高度「形成正向循環」，才能在未來有好的機會時，不管是以商業音樂為主的上海，或是以影視音樂、發唱片為主的北京，都成為自己可以揮灑的舞台。

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談到給西進青年的建議，高愷蔚說，若想安穩生活，當然是台灣舒服，但「世界那麼大，應該要去看一看」，不只大陸，全世界都可以，「人生，可以把他當作是一個遊樂場，你可以盡情的去玩，用力的去闖。」同時，若行業別需累積人脈，上班地點盡量靠近市中心，幫助自己快速打開生活圈。

曾經唱到新馬，現在西進上海，為了抓住機會，高愷蔚也有自己的一套哲學。他回想，在台灣剛出社會時，聽朋友說，做人成功有三件套，「第一，堅持；第二，不要臉；第三，堅持不要臉」一開始當然覺得很好笑，但到了大陸衝刺事業，「才覺得這句話真的很對。」高愷蔚認為，不管在大陸或台灣，有時候可能多問一句、多堅持一下，最後結局和別人的觀感，會是截然不同的，所以適度又不白目的「堅持不要臉」，有時候也很重要。

►我該答應女友嗎？