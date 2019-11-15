22歲學渣解開「西塔潘猜想」　獲3院士推薦成超年輕教授

▲大陸數學奇才劉路。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

提到教授，大多數人的印象中都是白髮蒼蒼、有點年紀。劉路在22歲時就當上教授，然而他並非畢業於任何名門大學或是擁有超級頂尖的成績，甚至成績差到母親和老師都差點放棄他，但他卻能從所謂的「學渣」逆襲變成3位中國科學院的院士都強力推薦的人才。

劉路（後改名為劉嘉憶）1989年出生於遼寧大連，父親是國營企業的員工，母親則是工程師，因此他從小對著數理就有極為濃厚的興趣，只要一有時間，他就會關在房間裡鑽研數學，無論吃飯、走路都在思考，對他來說，最高興的時候就是把題目解開的瞬間。

有趣的是，劉路研究的東西並非學校所教的數學而是數論，因此，他在學校的國文、英文成績都越來越糟，就連最喜歡的數學也在及格邊緣徘徊。劉路的母親非常著急，因為兒子每天都在學習，但成績卻不見起色，於是她跑去學校和老師討論兒子的學習狀況。但老師卻表示他非常肯定劉路的學習態度，但可能就是「智商太差」。

▲中國數學奇才劉路。（圖／翻攝自微博）

聽到這番言論的劉路母親雖然心灰意冷，卻也不忍心責備兒子，但她沒想到的是，兒子並非智商低，而是智商高到在研究別人學不來的東西。但由於劉路在學校表現一直都不突出，因此也沒人察覺到，然而在大學高考時，劉路的成績竟然超過遼寧省的平均分數。

劉路在選擇學校時，清一色全部填了數學系，最後被中南大學錄取，但在大學時的成績表現也並不出色。然而這樣平凡的學生在大三時，靠著從小練習的數論研究，解出了困擾全世界數學家幾十年的難題「西塔潘猜想」。

西塔潘猜想是由英國數理邏輯學家在90年代提出的一個反推數學領域，和拉姆齊二染色定理證明強度的猜想有關，由於二十多年來都沒有數學家能解開，由此也可見它的重要性和難易程度。

因此當劉路把研究放在雜誌上時，全球的數學家都驚呆了。中南大學的博士生導師侯振挺也立刻收他為徒弟並鼓勵他參加許多有代表性的數學學術會議。中國科學院的3位院士也立刻聯合上報大陸政府和教育部，希望國家能重視難得一見的奇才。

▲中國數學奇才劉路。（圖／翻攝自微博）

2011年時，劉路作為亞洲唯一代表，參加美國芝加哥大學的數理邏輯學術會議，發表了40分鐘的演講，並博得滿堂彩。在2012年時中南大學正式表揚了劉路，頒給他100萬人民幣的獎金，另外，還破格地錄用他成為校史上最年輕的教授。劉路也這樣完美地逆襲了自己的人生。