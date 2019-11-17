瞄見體重計跑來跑去！復健伯大腳一跨　治療師驚制止「那個是…」網笑炸

▲阿北想「量體重」，被治療師制止。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友日前去復健的時候，看到一幕爆笑畫面，忍不住PO上PTT分享。他表示，當時診所一如往常地擠滿中老年人，年輕的物理治療師先讓他到旁邊排隊，並忙著幫阿公阿嬤處理復健。正當原PO好不容易找到位子、坐下貼上電療貼片，接下來旁邊阿北的舉動讓治療師大驚，超有畫面的一段話讓網友笑噴。

這位男網友在PTT的StupidClown板上貼文，說他之前打籃球傷到膝蓋，現在每天只要有空，就會去診所復健，日前他一如往常地推開診所門，裡面也一如網常地擠滿中老年人。當時，年輕的物理治療師就先招呼原PO到旁邊排隊，接著就手忙腳斷地幫阿公阿嬤處理復健。

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「正當我好不容易找到位子坐下貼上電療貼片，旁邊一個阿北的舉動讓整間診所人仰馬翻」，原PO說，當下只聽到年輕的治療師大喊「阿北啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」「那個不是體重計啊啊啊啊啊！」「那個是掃地機器人拜託不要踩它！」聽到治療師這樣說，阿北還很淡定「哦，哇擱想說怎麼體重計跑來跑去。」

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▲阿北把掃地機器人當成體重計。（示意圖／Stocksnap）

看到貼文後，網友紛紛笑噴直呼有畫面，「只聽過人躲體重計的，還沒聽過體重計會躲人XD」、「這年頭體重計也要會掃地，不然會被淘汰」、「這年頭掃地機器人要耐重，不然會被淘汰」、「體重計看到阿北來，嚇的跑走了XD」、「復健專用，讓阿北要站在上面平衡訓練協調XD」。

還有人表示，「應該是靠在牆邊就被阿伯踩上去，所以才動起來吧」、「學生時期外宿，放在地上的電磁爐也被同學誤會過幸好不是剛煮過東西」、「阿杯其實是貓變的 XD」、「貓系阿北，看到跑來跑去的掃地機器人就想踩XD」、「阿伯竟然想搶喵星人的戰車」、「掃地機器人：X！又有人要踩我了。」

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