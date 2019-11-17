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韓國瑜土城造勢人數曝！　他LIVE觀察「攝影機只拍人多角度」：真的越來越少

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▲▼韓國瑜土城造勢人數曝！　他LIVE觀察「攝影機只拍人多角度」：真的越來越少。（圖／翻攝自PTT「四叉貓」）

▲PTT網紅「四叉貓」到韓國瑜場子算數學。（圖／翻攝自PTT「四叉貓」）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜16日晚間在新北土城區，為林金結參選立法委員造勢。對韓國瑜造勢活動一向抱有高度「興趣」的PTT名人「四叉貓」，這次也照例到現場數人頭；他計算現場椅子8290張，但當時只坐滿3分之2，約5000人。

PTT名人「四叉貓」曾經多次到場計算過韓國瑜造勢現場人數，往往與台上政治人物及主持人「10分鐘就往上加5萬人」的數字兜不攏，這次他又在PTT上以「韓導土城造勢現場（11/16）」為題做紀錄。

▲▼韓國瑜土城造勢人數曝！　他LIVE觀察「攝影機只拍人多角度」：真的越來越少。（圖／翻攝自PTT「四叉貓」）

▲▼「四叉貓」表示，攝影機只敢拍人多的角度。（圖／翻攝自PTT「四叉貓」）

▲▼韓國瑜土城造勢人數曝！　他LIVE觀察「攝影機只拍人多角度」：真的越來越少。（圖／翻攝自PTT「四叉貓」）

「四叉貓」表示，回家路上碰巧經過土城造勢現場，「聽到舞台上游淑慧喊說現場已經超過五萬人，所以就跑進來算一下椅子有多少，順便測試iphone11的夜拍效果。」

由於場地方正利於計算，四叉貓很快就算出主舞台共5166張椅子，側舞台則各是912張、792張和960張椅子，旁邊另有460張椅子，總共是8290張椅子，流動廁所旁還堆疊著很多椅子沒派上用場。他在晚間6點過後觀察，當時約有5000人入場，但到了晚上6點半都還空著很多座位，「攝影機只敢拍人多的角度」，而且再一次，「韓導又遲到惹...」

▲▼韓國瑜土城造勢人數曝！　他LIVE觀察「攝影機只拍人多角度」：真的越來越少。（圖／翻攝自PTT「四叉貓」）

▲韓國瑜土城造勢現場。（圖／翻攝自PTT「四叉貓」）

網友紛紛留言，「明明是五十萬」、「又再造謠，啟動心眼隨便看都有50萬人」、「韓有遲到的習慣，他喜歡大進場」、「你是數椅子系嗎」、「專業數椅子XDD」、「新北市號稱全台人口最多，這造勢人數」、「 我怎麼算都是7200萬人，罰你再去重算」、「人真的越來越少」。

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