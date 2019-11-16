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失戀喝掛！醒來「1120個保險套」堆成金字塔　斷片哥問：怎麼消耗

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▲▼斷片哥一覺醒來，發現自己下訂了1120個保險套，不知道怎麼消耗。（圖／網友lake0037授權提供）

▲斷片哥一覺醒來，發現自己下訂了1120個保險套，不知道怎麼消耗。（圖／網友lake0037授權提供，下同）

記者林彥臣／綜合報導

如果一覺醒來面前出現上千個新保險套，到底該怎麼處理呢？在PTT西斯板上一位斷片哥就發文詢問，自己一覺醒來發現訂了140盒，總共1120個保險套，到底要如何消耗如此大量的保險套，引發網友的熱議。

斷片哥說，因為周末的時候經歷失戀，跟朋友一起喝完一整瓶蘇格蘭威士忌，結果喝到斷片，醒來之後完全不記得自己做了什麼事，直到最近收到了一個大包裹，看了一下收據，上面訂了140盒總共1120個保險套，想說一輩子能做一次這種「ㄎㄧㄤ」成這樣的蠢事，好像也滿值得紀念的，所以就不打算退貨了，但是以自己的頻率，好像也用不完，想問一下如何消耗這個打量的保險套。

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▲▼斷片哥一覺醒來，發現自己下訂了1120個保險套，不知道怎麼消耗。（圖／網友lake0037授權提供）

網友留言表示，「拍youtube記錄4個月用完你會紅」、「太多可以分我用，雖然我也不知道啥時會用到」、「在你家附近國中狂灑，你就成保險套神了」、「請給我三盒，這是為了研究需要！研究精子穿隧效應！」、「我陪你消耗」、「跟那個衛生紙的一盒換一箱，互相消耗」、「七萬多還不想退貨，一定是有錢人，羨慕」「當雞排送的話，應該會上新聞」。

另外還有網友回應表示，自己有類似的經驗，看到衛生紙特價，想要下訂60串，結果下訂成60箱衛生紙，壞壞的時候都抽好多張來使用，結果到現在5年了還用不完。

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