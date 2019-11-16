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高雄地瓜球10元／包！他一看北部價格驚「排超多人」：盤子嗎　網吵翻天

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▲▼ 夜市美食 ,地瓜球 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲地瓜球是夜市代表美食之一 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友日前得知「高雄地瓜球」的價格後，實際到台北的夜市走一趟，發現價差竟然超驚人，而且還一堆人搶著排隊，好奇「在台北吃地瓜球的是盤子嗎？」對此鄉民們也提出不同看法，掀起一番論戰。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示之前有朋友傳高雄的地瓜球給他看，發現一包竟然只要10元；結果他近日逛台北的夜市時順便看一下當地價格，「不看還好，一看發現小包就要50！」且現場竟然還一堆人在排隊要買，「在台北吃地瓜球的是盤子嗎？」

請繼續往下閱讀...

他納悶，小時候買地瓜球的時候明明就不怎麼需要排隊，價格也不貴；而他就讀的學校附近就有一攤地瓜球，攤前總是一副大排長龍的景象，「地瓜球又貴又普通，到底為什麼要排隊買？還是現在人都在跟風啊？」

▲▼ 地瓜球價差大 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享各店地瓜球售價，發現價差不小 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，鄉民們都吵翻了，有人認為地瓜球成本低，賣貴真的賺很大，「觀光客沒差，你台灣人買有夠盤」、「高雄一顆一塊欸」、「低成本少騙人」、「50塊不如吃雞排」。

但也有人認為，要炸得好吃還是要有一定的技術的，且北部光是租金就吃掉大部分成本了，「租金和高科技設備工法南部能比嗎」、「賣功夫的阿」、「不爽不要吃」、「吃人氣創意，誰跟你吃地瓜」、「純手工一顆顆壓的」、「50的通常又Q又紮實，15的更小包，通常都放涼在賣」。

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