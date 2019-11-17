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失業快4年！他飛英國想回台…找工作卡關「不如當尼特」　網認真建議：務實

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男人,悲傷,魯蛇,失業,難過,慘（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO說自己失業快4年，想知道能做什麼工作。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人長期做同一份工作，難免會倦怠或迷失自我，懷疑自己到底想要什麼，有的人會選擇繼續做下去，但也有人索性離職。一名男網友表示，他失業快4年，想知道長期失業的情況，在台灣能找什麼工作，並說如果只有作業員、超商店員能選擇，他寧願在家當尼特族，忍不住問卦「長期失業能在台灣找什麼工作？」

這位男網友在PTT的Gossiping板上問卦「長期失業能在台灣找什麼工作？」文中表示，他失業快4年，「請問在台灣能找什麼工作？是不是只有作業員或超商店員能做呀？」並說如果只有作業員跟超商能做，他覺得不如在家當尼特族（尼特族一詞最早出於英國，指的是不安排就學、不就業、不進修或不參加就業輔導的年輕人）。

請繼續往下閱讀...

原PO也在留言處透露自己的經歷，說目前他人在英國，「我在台灣失業3年喔！英國來8個月」、「除了搞製程和儀器檢測，真的毫無一技之長」、「我在英國投上千封履歷，面試20多家都被打槍，就算是作業員也是，只能幹餐廳服務生，反而女孩子都找得到文書工作」，並說如果自己是學生或50後，會接受作業員跟超商店員，但他的年紀已經不是了。

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▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲原PO現在人在英國，想回台灣但不知道要做什麼。（示意圖／pakutaso）

看到有人嗆「沒專長找好工作怪我囉？」男網友則是回答「是啊！所以想學水電，畢竟自己懂電子電程」，現在積蓄剩下15萬左右，「我出國前，就省吃儉用存一堆，在國外也是打好幾份的本土連鎖店工作～所以沒花費，基本是能活的」、「在英國，不想再幹餐飲了，時數少，小費還被幹」。原PO還解釋大概花費「每周花2000-3000啊！我在這，除了房租1萬3，每月開銷2000吧！」

看到貼文後，就有網友紛紛留言，「看你的文章和回覆內容，只覺得你眼界高，沒一技之長就認命點，沒得你挑，不然長期待業也不意外」、「學經歷報一下，超商員工也是一份工作啊」、「國軍歡迎你」、「看不起作業員跟小 7？」

有不少人則是認真給建議，「認真回，去應徵黑貓宅急便當司機」、「往工地走很多可以學喇，看你放不放的下身段」、「如果你是認真的，去考張大貨車送貨，一個月也有4-5萬，很缺人」、「如果懂資工，稍微唸一下書，考公股銀行，公股這幾年蠻缺這方面的，薪水福利都不算太差，而且穩定」、「有點錢的話去拼國營吧！好好找應該會有適合。」

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