快訊／北市男自撞路樹「休旅凹成廢鐵」！送醫搶救3hrs…凌晨宣告不治

▲大安區15日深夜傳出嚴重車禍，駕駛送醫後不治。（圖／記者邱中岳攝）



記者邱中岳、柯振中／台北報導

台北市大安區15日深夜發生嚴重車禍，39歲的賴姓男子駕車行經辛亥路時撞上分隔島，導致車體嚴重變形，車輛卡在路樹上面，人受困變形的車輛中。警方、醫護人員獲報後趕緊將賴男救出，但賴男當時已失去呼吸心跳，雖然送醫搶救近3個小時，仍在16日凌晨宣告不治。

▼39歲的賴男深夜自撞後送醫不治。（圖／記者邱中岳攝）



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