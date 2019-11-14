怎麼翻車的？奧迪龜速男「比其它車慢」　自撞分隔島四輪朝天

▲台中市南屯區13日晚間發生奧迪車自撞翻車意外。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

神奇的翻車意外！台中市沈姓男子（41歲）13日晚間駕駛進口奧迪轎車，行經台中市南屯區時疑精神不濟，意外撞上中央分隔島，但儘管他車速不快，甚至比四周的車子都慢，卻一撞就翻車、四輪朝天，幸好人僅受輕微擦挫傷。警方表示，經酒測沈男無酒精反應，此案除他以外無人受傷，沒有刑責問題，但可能得賠償分隔島反光設備毀損等損失。

▲儘管車速不快，仍一撞就翻覆、四輪朝天。（圖／取自臉書南屯大小事）

台中市第四警分局交通分隊調查，沈男13日晚間9時許駕駛奧迪汽車，沿南屯區永春路往環中路方向行駛，行經龍富路口時，自撞中央分隔島後翻覆，沈手腳有擦挫傷，無酒精反應，經調閱路口監視器，顯示當時為綠燈通行，無違反交通號誌，但行駛在內側車道的沈，行車速度比其他車輛「慢很多」，初步研判為未注意車前狀況，詳細車禍原因有待後續調查。

交通分隊研判，沈男沒有喝酒，發生自撞原因可能是因精神不濟、注意力分散，沈則辯稱「一時沒注意」，因此發生車禍。至於為何車速不快仍翻車？交通分隊說，可能是自撞時左後輪輾上分隔島，加上行駛速度雖慢，仍有一定的速度，整輛車就順勢翻覆。而是否向沈男索賠反光設備損壞維修費用，警方將通知路權設備的管理單位中市政府建設局進行了解。

▲沈男自撞分隔島，可能得賠償分隔島反光設備毀損等損失。（圖／讀者提供）

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