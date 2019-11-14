Kuga休旅車自撞車禍！駕駛輕傷自行走出　網讚：國產護主神車

記者白珈陽／台中報導

彭姓男子（78歲）13日下午疑疲勞駕駛，行經台中市后里區三豐路五段時，撞上對向車道路旁招牌，強烈撞擊力道雖造成車頂塌毀、兩側後車門毀損凹陷，招牌桿柱也損壞，彭姓駕駛卻僅受輕傷，還自己若無其事地走下車。許多網友看到車身雖嚴重毀損，駕駛人卻沒事，表示：「福特的車子就是猛！」、「國產護主神車」、「是硼鋼，他加了硼鋼啊（仿電影《食神》台詞）」，讚嘆該車的安全性。經酒測彭男無酒精反應。

▲台中市后里區13日下午3時許發生自撞車禍意外。（圖／民眾提供）

后里交通小隊小隊長林有成表示，彭老先生當時從后里買完東西後，要返回三義住處，但疑似因精神不濟、疲勞駕駛，車開到一半失去意識，撞上位於對向車道的停車場招牌，所幸僅右手手肘、右腳挫傷，經送醫包紮後已無大礙。

▲78歲彭姓駕駛自撞後僅受輕傷。

車禍當下有民眾路過，拍下影像PO上臉書「爆料公社」說「車撞成這樣，你還可以平安走出來，只能說你燒了好香」，為彭男捏了一把冷汗，但底下網友留言重點，卻都是放在彭男所駕駛的福特KUGA上，大讚「護主神車」、「福特真的國產最強」、「KUGA的鋼性的確很好」、「是硼鋼，他加了硼鋼啊」。

台中蘇姓車商表示，福特在國產車裡，的確算安全性較高的廠牌，在接受世界最權威撞擊測試單位 IIHS（高速公路安全保險協會）測試中，「正面偏位撞擊測試」、「側面撞擊測試」、「車頂強度測試」以及「頭部支撐」等 4 項測試，都有不錯的表現，拿下最佳的「GOOD」評價，新車價格則在80萬元至120萬元間，以安全作為首要考量的車種中，算是相當平易近人。

林有成呼籲，高齡駕駛在開車上路前，一定要注意身體狀況，養足精神、避免疲勞駕駛，並且遵守交通規則，以免發生憾事。

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