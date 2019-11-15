　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自撞電桿車頭全毀人僅受輕傷「自行走下車」　 警：安全帶保命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲李姓男子駕車自撞電桿，車頭嚴重毀損，2人卻僅受輕微小傷，真是命大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李姓男子駕車自撞電桿，車頭嚴重毀損，2人卻僅受輕微小傷，真是命大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名24歲李姓男子駕駛自小客車，於台南市南區濱海公路不慎自撞電線桿，致電桿歪斜，李男並無飲酒情事，但該自小客車近乎全毀，李男和副駕駛座的乘客只有輕微皮肉傷，圍觀民眾都直呼2人真是命大，車禍處理員警指出，兩人都有繫安全帶，應是保命關鍵！

11月15日中午12時許，南區濱南路與鯤鯓路口附近發生一起交通自撞案件，24歲的李姓駕駛載著堂兄，從高雄鳳山開車至台南工作，因一時恍神，未注意車道稍有彎道，就直接撞上電桿，導致電桿傾斜。

市警六分局鹽埕派出所獲報前往現場處理，除通知台電人員搶修外，並派專責警力在現場交通疏導，提醒其他駕駛人注意，避免二度傷害。六分局員警在烈日下指揮超過5個小時，幸未影響來往行車安全。

▲李姓男子駕車自撞電桿，車頭嚴重毀損，2人卻僅受輕微小傷，真是命大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，李員經酒測後，並無酒精反應，李員為何直接撞上電桿，肇事原因及相關責任警方仍需進一步調查。但令圍觀民眾好奇的是，自小客車撞上電桿，車頭幾乎全毀，車頭凹陷，檔風玻璃全碎，撞擊力道之大可想而知，但下車的兩人幾近乎毫髮無傷，李姓駕駛只有輕微腳傷，副駕駛座的乘客僅右肩輕微扭傷，兩人皆表示不用送醫。民眾議論紛紛，認為該車可能有「擋煞」救了2人，讓他們躲過一劫，但交通事故處理員警檢視現場後認為，係2人均有繫安全帶，才是保命關鍵！

市警六分局長陳建民表示，安全帽、安全帶可給騎士或駕駛人多一層保護，不少重大傷亡車禍中，當事人能從鬼門關搶回一命，往往只是多一個簡單的動作：繫上安全帶、戴上安全帽！陳建民分局長強調，為保障民眾安全，降低傷亡交通事故發生，員警仍會持續宣導並加強執法，也盼民眾能養成遵守交通規則的習慣，行車多禮讓，「不爭一時、安全一世」，才能快快樂樂出門，平平安安回家。

ET快訊
眼鏡蛇遭輾斃！他撿回家分屍煮菜...下秒蛇頭睜眼「毒液射臉」
獨／阿扁20次保外就醫！癌末受刑人要回監　妻自殘：他剩半年陪
除心臟「其他內臟都破裂」！高雄1歲女嬰遭虐
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／軍人「神鬼交鋒」扮闊老闆　租「道路版私人客機」落跑神隱欠14萬

駕駛人注意！南迴公路新增「區間測速」　森永→壽卡限速40公里

KTV酒後滋事猛踩油門想逃　「沒排D檔」原地空轉…警手到擒來

小黑狗受困火場「脖子栓鍊」逃不出　勇警一把解開抱逃30公尺

癌末男保外就醫遭阻　妻子崩潰自殘…家中狂罵雲林二監：今晚死給他們看！

自撞電桿車頭全毀人僅受輕傷「自行走下車」　 警：安全帶保命

回國前一天太放鬆！移工「硬上美眉機車後座」…罰6萬驅逐出境

藝趣銅工愛在更生　台北車站受刑人銅雕作品展「壯志垂延、起飛」

2年前酒後罵警遭判刑　醉婦「舊地重遊」再吐口水遭壓制上銬

質疑縱容退警衝撞行政院抗爭　周倪安向告發台北警局長陳嘉昌瀆職

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

獨／軍人「神鬼交鋒」扮闊老闆　租「道路版私人客機」落跑神隱欠14萬

駕駛人注意！南迴公路新增「區間測速」　森永→壽卡限速40公里

KTV酒後滋事猛踩油門想逃　「沒排D檔」原地空轉…警手到擒來

小黑狗受困火場「脖子栓鍊」逃不出　勇警一把解開抱逃30公尺

癌末男保外就醫遭阻　妻子崩潰自殘…家中狂罵雲林二監：今晚死給他們看！

自撞電桿車頭全毀人僅受輕傷「自行走下車」　 警：安全帶保命

回國前一天太放鬆！移工「硬上美眉機車後座」…罰6萬驅逐出境

藝趣銅工愛在更生　台北車站受刑人銅雕作品展「壯志垂延、起飛」

2年前酒後罵警遭判刑　醉婦「舊地重遊」再吐口水遭壓制上銬

質疑縱容退警衝撞行政院抗爭　周倪安向告發台北警局長陳嘉昌瀆職

一機搞定多元支付工具　智冠旗下藍新科技推出《ezAIO簡單收》

婚禮倒數1個月…林佩瑤突崩潰求助！　吐新娘困擾：到底要怎麼辦？

狂發便當「主角活不到完結篇」　陳亞蘭目睹自己快死了哭腫

陳昭榮愛女星二代光環超威！　金馬影帝串門子...乖乖當保母

謝龍介成人質？墊底15名背後黑幕…韓粉傻眼「吳敦義要他陪葬」

台東學生舞蹈暨創意戲劇比賽　優勝將代表參加全國賽

台東設計中心傳捷報　獲10大創意場域首獎

搭台北捷運到拉斯維加斯　統一時代百貨出現「霓虹綠洲」越夜越美麗

新竹青青草原新亮點　落羽松秘境親子遊樂區完工啟用

新竹市公費流感疫苗開打　首場校園學童接種踴躍

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

屏東2月大女嬰猝死　警排除外力致死可能

后里驚險自撞輕傷走出車門

高雄女嬰遭虐顱內出血　姑姑氣哭

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

癌末受刑人保外受阻　妻自殘：他只剩半年

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

竹聯幫主70歲壽宴辦在警政署對面

剩小姊妹！屏東4死火警「鐵窗全封」阻逃生

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

高雄學區旁開槍鬥毆砸車

輔助駕駛追撞工程車　男下橋等援救

鼓山「炸彈情侶」一審判決出爐

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

更多熱門

相關新聞

奧迪男龜速自撞分隔島四輪朝天

奧迪男龜速自撞分隔島四輪朝天

神奇的翻車意外！台中市沈姓男子（41歲）13日晚間駕駛進口奧迪轎車，行經台中市南屯區時疑精神不濟，意外撞上中央分隔島，但儘管他車速不快，甚至比四周的車子都慢，卻一撞就翻車、四輪朝天，幸好人僅受輕微擦挫傷。警方表示，經酒測沈男無酒精反應，此案除他以外無人受傷，沒有刑責問題，但可能得賠償分隔島反光設備毀損等損失。

北宜公路跑車過彎撞山壁　輪胎鎖死停路中

北宜公路跑車過彎撞山壁　輪胎鎖死停路中

礁溪火燒車　20歲駕駛驚恐逃生

礁溪火燒車　20歲駕駛驚恐逃生

男闖紅燈拒檢自撞亡　家屬怪警察追

男闖紅燈拒檢自撞亡　家屬怪警察追

苗栗遙控機也失控！撞樹險衝進民宅

苗栗遙控機也失控！撞樹險衝進民宅

關鍵字：

自撞電桿車頭全毀小傷命大

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面