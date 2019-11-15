自撞電桿車頭全毀人僅受輕傷「自行走下車」　 警：安全帶保命

▲李姓男子駕車自撞電桿，車頭嚴重毀損，2人卻僅受輕微小傷，真是命大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



１名24歲李姓男子駕駛自小客車，於台南市南區濱海公路不慎自撞電線桿，致電桿歪斜，李男並無飲酒情事，但該自小客車近乎全毀，李男和副駕駛座的乘客只有輕微皮肉傷，圍觀民眾都直呼2人真是命大，車禍處理員警指出，兩人都有繫安全帶，應是保命關鍵！

11月15日中午12時許，南區濱南路與鯤鯓路口附近發生一起交通自撞案件，24歲的李姓駕駛載著堂兄，從高雄鳳山開車至台南工作，因一時恍神，未注意車道稍有彎道，就直接撞上電桿，導致電桿傾斜。

市警六分局鹽埕派出所獲報前往現場處理，除通知台電人員搶修外，並派專責警力在現場交通疏導，提醒其他駕駛人注意，避免二度傷害。六分局員警在烈日下指揮超過5個小時，幸未影響來往行車安全。

據了解，李員經酒測後，並無酒精反應，李員為何直接撞上電桿，肇事原因及相關責任警方仍需進一步調查。但令圍觀民眾好奇的是，自小客車撞上電桿，車頭幾乎全毀，車頭凹陷，檔風玻璃全碎，撞擊力道之大可想而知，但下車的兩人幾近乎毫髮無傷，李姓駕駛只有輕微腳傷，副駕駛座的乘客僅右肩輕微扭傷，兩人皆表示不用送醫。民眾議論紛紛，認為該車可能有「擋煞」救了2人，讓他們躲過一劫，但交通事故處理員警檢視現場後認為，係2人均有繫安全帶，才是保命關鍵！

市警六分局長陳建民表示，安全帽、安全帶可給騎士或駕駛人多一層保護，不少重大傷亡車禍中，當事人能從鬼門關搶回一命，往往只是多一個簡單的動作：繫上安全帶、戴上安全帽！陳建民分局長強調，為保障民眾安全，降低傷亡交通事故發生，員警仍會持續宣導並加強執法，也盼民眾能養成遵守交通規則的習慣，行車多禮讓，「不爭一時、安全一世」，才能快快樂樂出門，平平安安回家。