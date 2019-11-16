LIVE／國民黨投票決定不分區名單　34人自我介紹一分鐘

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會不分區立委名單曝光後，引發黨內外一片質疑聲浪。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，黨主席吳敦義往後調整至第14名。國民黨16日將召開中央委員會，列入不分區的34名候選人將在會中自我介紹一分鐘，最後由24名中央委員投票決定，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）



根據中央委員會議程，上午8時35分至8時50分為開幕典禮；8時50至9時為報告事項；9時至11時行使同意權（包含不分區候選人自我介紹一分鐘、投票、開票、宣告結果），11時至12時為討論事項，主題為「如何贏得109年中華民國第十五任總統、副總統暨第十屆立法委員選舉」；12時至12時20分為臨時提案，12時20分至12時30分為主席結論。

國民黨15日召開臨時中常會調整名單，刪除前立委邱毅，具財經專長的曾銘宗改列第1名，前警大教授葉毓蘭排第2名，有法律專長的前立委李貴敏排第3名，前總統府發言人陳以信順利擠進第10名，吳敦義退到第14名，挺韓的台南市議員謝龍介也移至第15名，前陸委會副主委張顯耀排第17名。

國民黨不分區名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗

2. 前警大教授葉毓蘭

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 屏東縣黨部主委廖婉汝

8. 前立委翁重鈞

9. 高盛集團前總裁吳怡玎

10. 前總統府發言人陳以信

11. 中常委張育美

12. 中常委李德維

13. 台商溫玉霞

14. 黨主席吳敦義

15. 台南市議員謝龍介

16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜

17. 前陸委會副主委張顯耀

18. 國民黨全國黨代表牛春茹

19. 國民黨中常委范成連

20. 心理諮商師李玉蟬

21. 國民黨中常委曾文培

22. 前台北榮總護理部主任王桂芸

23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華

24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡

25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文

26. 會計師邱素蘭

27. 台灣勞工總工會理事長王裕文

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫

30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕

31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如

33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華

34. 國民黨組發會主委林有志

▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供，點圖可放大）

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