市民E起來投票　台南低碳家園參與式預算首次全程網路票選

▲低碳永續家園參與式預算首次全程網路投票，自即日起展開為期1週的投票活動，台南市長黃偉哲邀請市民參與投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視民意及城市環境永續，11月14日宣布低碳永續家園參與式預算首次全程網路投票，自即日起展開為期1週的投票活動，邀請市民參與投票，選出8案低碳社區改造、1案社區為本調適行動計畫，打造台南市成為一個綠能低碳節能的城市，市議員蔡旺詮也一同與會共襄盛舉。



黃偉哲市長表示，今年台南市有2個里成為銀級低碳家園，目前總共有9個里取得銀級認證，全國排名是第1名，可見環保局及大家的努力。台南市所使用的電量，其中只有三分之一是台南自行發電，其他是從高雄、台中等地的發電廠供電給台南，所以我們本身有很多的責任，他呼籲所有市民要養成節能減碳的概念與習慣，努力營造低碳社區，打造台南市成為一個綠能低碳節能的城市。



環保局林淵淙局長指出，台南市針對具有低碳行動潛力及災害潛勢較高的行政區，領先全台於低碳永續家園政策，導入「參與式預算」、「社區為本調適」培力與工作坊系統，讓社區民眾投票參與想要的方案，以獲得民眾最大的認同，2019年社區參與相當熱絡，共23個社區參與，涵蓋12個行政區，總計產出14案優勝提案進入網路投票，最後經台南市民選出的提案，將由環保局補助社區完成改造，每件獲選的低碳家園方案補助20萬元，社區為本調適方案補助30萬元。



本次參與式預算提案網路投票活動，為台南市首次全程使用Tainan Join網路投票平台（https://tainan.join.gov.tw/pb/index），歡迎年滿18歲、設籍在台南的市民朋友，於投票期間（11月14日至22日）使用手機或其他行動裝置E起來投票，支持社區透過參與爭取經費預算讓社區變得更好，為社區低碳、節能與調適工作發揮最大效益，共同建築永續、宜居的希望家園。





環保局為廣邀民眾參與，提升參與式預算票選活動效益，於投票期間特別設立「行動投票所」，巡迴設置於官田區、學甲區、將軍區、七股區、大內區、永康區、佳里區、關廟區、柳營區及後壁區等，協助鄉親、長輩順利完成投票程序，發揚審議民主價值。



此外為使活動廣為宣傳，環保局透過臉書粉絲專頁辦理抽獎活動，只要依循指定方式完成任務，就有機會獲得精美禮物。有關社區的詳細提案資料、抽獎活動辦法及其他相關資訊，請洽「臺南市政府環境保護局」臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/tnepb100)及台南市咱ㄟ低碳城市網(http://tainan.carbon.net.tw/P_news.aspx?NewsID=55475)。