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公費流感疫苗全面升級四價　台南15日首批接種學生及醫事人員

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▲台南市衛生局在佳里區信義國小舉辦「校園學生流感疫苗開打宣導會」，台南市所屬國小、國中、高中職、五專1至3年級學生，將陸續安排醫療團隊入校園為學生完成公費流感疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局在佳里區信義國小舉辦「校園學生流感疫苗開打宣導會」，台南市所屬國小、國中、高中職、五專1至3年級學生，將陸續安排醫療團隊入校園為學生完成公費流感疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，但因受世界衛生組織WHO延遲公布疫苗選株結果影響，延後開打期程，按衛福部疾管署之規定，採三階段分批接種，第一階段11月15日開打對象為校園學生及醫事人員。

衛生局指出，第二階段12月8日開打對象為65歲以上老人及學齡前幼童，第三階段2020年1月1日開打對象為滿50歲至64歲成人、高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母、安養、養護及長照機構人員、幼兒園托育人員及托育機構托育人員等其他公費對象。

由於流感病毒易侵襲學童及青少年引起校園群聚，在流感流行期亦常見學生因病缺勤或停課的情況，研究發現針對學生集中接種流感疫苗，可降低社區整體流感疫情與家中其他孩童的流感嚴重度，透過校園接種間接保護其他高風險族群。

▲台南市衛生局在佳里區信義國小舉辦「校園學生流感疫苗開打宣導會」，台南市所屬國小、國中、高中職、五專1至3年級學生，將陸續安排醫療團隊入校園為學生完成公費流感疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局於11月15日在佳里區信義國小舉辦「校園學生流感疫苗開打宣導會」，藉由本次公費流感疫苗開打記者會，台南市所屬國小、國中、高中職、五專1至3年級學生，將陸續安排醫療團隊入校園為學生完成公費流感疫苗接種。

▲台南市衛生局在佳里區信義國小舉辦「校園學生流感疫苗開打宣導會」，台南市所屬國小、國中、高中職、五專1至3年級學生，將陸續安排醫療團隊入校園為學生完成公費流感疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局副局長黃文正指出，本次公費四價流感疫苗全面升級（包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株，採2A2B型別），提供更完善的疫苗保護力，讓民眾健康更有保障。

台南市長黃偉哲呼籲預防流感最有效的方法為接種流感疫苗，公費與自費、國產與進口流感疫苗，保護效果都一樣，省錢又便利，家長於疫苗開打後，可詳讀流感疫苗接種通知說明內容，鼓勵家中學子在校園接種；並提醒民眾平時應落實勤洗手、有呼吸道症狀時應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

關於流感疫苗相關資訊可至台南市政府衛生局「衛生安全—流感疫苗及肺鏈疫苗專區—流感疫苗相關資料」（https://health.tainan.gov.tw/）查詢。若有任何流感疫苗相關問題，可撥打衛生局專線06-2679751分機355洽詢。

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