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他跪求麥當勞重賣熱巧克力！　網推「30年元老級產品」更經典：出國才喝得到

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▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲麥當勞停賣的焦糖冰奶茶、奶昔及板烤雞腿堡最讓人懷念。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

台灣麥當勞2019年初停賣焦糖奶茶、芝麻冰炫風、熱巧克力等12項商品，4月又再度宣布停止販售30年歷史的「巧克力聖代」，元老級商品一一下架，引來網路上哀鴻遍野。一名網友表示，他是麥當勞熱可可的忠實顧客，一直很希望可以重新開賣，很好奇網友們是否心中也有個遺憾商品，期待麥當勞某天可以恢復供應？

原PO在PTT表示，他以前每次吃麥當勞都會點熱可可，但某天店員突然告訴他「停賣了」，害他後來吃麥當勞都覺得少了什麼。仔細回想起麥當勞自1984年入台以來，確實有不少經典產品走入歷史，不過，其中有些餐點其實很受歡迎，呼聲最高的就是擄獲的超多人味蕾的「奶昔」。

請繼續往下閱讀...

▲▼麥當勞2016年11月9日停賣奶昔。（圖／翻攝自mcdonald`s UK）

▲台灣麥當勞已經停賣奶昔3年了。（圖／翻攝自mcdonald`s UK）

網友紛紛表示，最讓人懷念的絕對是2016年停售的奶昔，「絕對是奶昔，現在要喝還要去香港機場」、「奶昔+1，已經忘記那個味道了」、「奶昔，沒有之一 」、「絕對奶昔，再來漂浮系列」、「還我奶昔」，但也有人提到，「奶昔以前賣的時候也沒在喝，才會被收不是嗎」、「奶昔有夠雷，去美國點了一次，甜到爆，熱量應該也是超高。」

據了解，麥當勞最初進入台灣市場時，菜單上就有奶昔，銷售30年以來也有不少小朋友指定必喝，但2016年官方表示，奶昔的銷售漸漸不如預期，加上設備已經老舊甚至故障，所以自2016年11月9日全面下架。

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