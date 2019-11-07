麥當勞歡樂送限定！蛋捲冰淇淋、薯條化身環保杯套「4款只送不賣」

▲麥當勞歡樂送即日起滿額就送可口可樂麥麥經典杯套。（圖／麥當勞活動頁面）

記者蕭筠／台北報導

麥粉照過來！台灣麥當勞歡樂送即日起推出訂餐消費滿420元，隨機送「可口可樂麥麥經典杯套」一個，一共4款式包括大麥克、蛋捲冰淇淋、薯條、滿福堡加蛋等，麥當勞的經典商品化身環保杯套，可愛破表，且數量有限、送完為止。

▲▼麥當勞歡樂麥麥經典杯套有4款。（圖／業者提供）

響應環保，繼麥當勞宣布11月6日起歡樂送、得來速起「不再主動提供吸管」後，即日起再推出「只送不賣」的可口可樂麥麥經典杯套，凡在歡樂送訂餐消費滿420元就可獲一個環保杯套，即日起率先送出大麥克、蛋捲冰淇淋2款，11月13起推則是薯條、滿福堡加蛋款，數量有限、送完為止，提醒款式無法指定，喜歡的可要好好把握機會。

▲麥當勞得來速、歡樂送即日起不再提供吸管。（圖／業者提供）

另麥當勞全台門市歡樂送及得來速即日起也不再主動提供吸管，不過若仍有吸管需求之消費者，可在得來速取餐窗口索取，或於網路訂餐備註欄說明，將提供紙吸管。此外，自10月起麥當勞已將「勁辣鷄腿堡」、「嫩煎鷄腿堡」與「千島黃金蝦堡」包裝，陸續從紙盒改為「四合一包裝紙」，就為邀請消費者一起做環保。