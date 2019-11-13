掀開牛肉堡驚見「厚片起司」加爆！　幸運妹樂歪...網羨慕：好ㄎㄧㄤ

▲漢堡裡夾起司 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

這樣的「小確幸」真的久久才會遇到一次！一名女網友日前買了漢堡，回家後發現裡頭的起司片數量異常，不過仔細一看後卻開心笑了。網友們看到這樣的待遇也都傻了，還有人開玩笑懷疑，是否是因為中華隊大勝韓國，店員才特別額外給好康。

「麥X勞沒有騙我！」 一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示12日去速食店買了漢堡，沒想到一掀開立刻被驚豔到了！只見她的漢堡中除了夾有牛肉片，裡頭還藏了一疊厚厚的起司片。雖然起司片目測頂多多了2、3片，但已讓她覺得有賺到，連忙上網分享，「有種好開心的感覺。」

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▲起司加爆！吃起來一定很爽。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO強調這絕對不是加點的，推測是店員快要下班了，懶得撕開就佛心大發多給她幾片。網友們看完紛紛表示，「也太爽了吧！已羨慕」、「這是ㄎ一ㄤ掉在做漢堡嗎」、「小確幸欸」、「慶祝7：0大放送嗎」、「這太爽了啦」。

不過也有另一群網友哭訴，原PO的待遇和他們差太多，「為什麼差這麼多，我的是麥香魚，麵包皮給錯就算了，還沒有魚...」、「差好多，我的菇可能是罐頭內剩下的」、「這些機會都不是屬於我的」。

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