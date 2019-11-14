鑽研鳥蟲體書法40年　果農書法家作品義賣助建東基本癌症大樓

▲九幅鳥蟲體書法作品，「基督是我家之主」有四幅、「福杯滿溢」為五幅，供東基義賣，所得用於癌症醫療大樓。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東基督教醫院癌症醫療大樓完工啟用只差最後一哩路，為縮短台東病人的治癌之路，學習「鳥蟲體」書法四十年、筆名「古真」的果農書法家，一口氣捐贈九幅作品。即日起在東基義賣，所得全數用於癌症醫療大樓。



「第一次在台灣捐畫義賣，希望回饋自己的故鄉。」古真表示，兒時舉家搬遷至高雄，仍不時心繫台東。某日聽聞同為基督徒、住在台東的阿姨分享東基籌建癌症醫療大樓的緣由，便思量著如何盡一己之力。

▲鳥蟲體書法每一筆劃都是仿效鳥、蟲的各種姿態，看起來是字，卻像是意象畫。



最後動筆寫了基督徒熟悉的詞彙「基督是我家之主」（含框長一百三十公分、寬五十六公分），以及「福杯滿溢」（含框長六十六公分、寬五十三點五公分）兩款、共九幅鳥蟲體書法作品，還特地自己花錢裱框，從高雄載運至東基。



古真說，自己是個在高雄市六龜區栽種蓮霧的果農，從國小學習書法迄今已四十年，鳥蟲體書法師承台灣知名鳥蟲體書法家趙慕鶴。鳥蟲體是中國春秋戰國時代盛行於中國南方的文字，每一筆劃都是仿效鳥、蟲的各種姿態，有坐、臥、飛翔等，看起來是字，卻像是意象畫，饒富趣味。相較於楷書、行書等書體，每個筆劃必須掌控好墨暈及畫尾的飛白，才能使每隻鳥、蟲呈現不同的體態。

▲「古真」以鳥蟲體書法書寫「基督是我家之主」，每個筆劃都是以鳥、蟲組成。



這兩款書法創作即日起展示於東基恩典樓二樓外科區，「基督是我家之主」及「福杯滿溢」的義賣價分別是每幅五千元、兩千五百元，不含運費，有意願響應義賣者，請洽愛心專線（089）310-000發展室。



台東基督教醫院表示，癌症醫療大樓總經費需求為五億一千萬元，截至十月底，尚有四千萬元經費缺口，硬體工程於2017年八月十二日動土，截至十一月十日已完成91％。