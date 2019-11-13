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保全見火警打110沒叫消防！　勇警衝入「火場」…拿鍋蓋滅火

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▲員警抵達火警現場發現是煮食不慎，利用鍋蓋來滅火 。（圖／記者許宥孺攝）

▲員警抵達火警現場發現是煮食不慎，利用鍋蓋來滅火 。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區自強三路一棟大樓傳出火警，大樓保全員一看苗頭不對，不知道是不是慌了，竟然第一時間打電話到派出所報案，員警趕抵現場之後，發現是火警，才又幫忙打電話通報消防隊，不過這個時候屋主趕回來了，打開門後員警立刻衝進去，發現火勢在廚房，利用鍋蓋滅火，順利化解一場危機。整起事件傳開以後，其他同事私下笑說：「難道是要用辣椒水滅火嗎？」

這起火警就發生在13日下午四點多，高雄市苓雅分局成功路派出所接獲報案，報案人表示自己是自強三路一棟大樓內的保全員，大樓有起火現場，需要請求警方協助，員警立刻趕到現場，不排除保全員是嚇傻了，所以一時沒反應過來必須打119，所以員警立刻通報119前來。

▲員警抵達火警現場發現是煮食不慎，利用鍋蓋來滅火 。（圖／記者許宥孺攝）

▲員警抵達火警現場發現是煮食不慎，利用鍋蓋來滅火，消防隊抵達了解情況         。（圖／記者許宥孺攝）

不過就在員警抵達的同時，一名鎖匠也來到疑似起火地點的住戶門口，鎖匠表示希望員警能夠作證，他才能打開門進入滅火，還好這個時間點，住戶趕回來了，立刻打開門，整個煙霧從門口竄了出來，但是員警林建豪當下想都沒多想，衝進屋裡面，發現廚房的瓦斯爐正在燃燒，拿起旁邊的鍋蓋整個蓋住起火點，順利滅火。

整個滅火的過程，林建豪回到派出所跟同事分享，但是其他同事笑說，火警不是應該要找119嗎？怎麼會找警察，就算進去了，難道是要叫警察拿配槍或是辣椒水來滅火？不過林建豪英勇滅火的行為，還是獲得同事們的肯定。

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