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白衣男衝出「無差別」圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！港警：未收到報案

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▲香港上水出現一群持武器男子，無差別攻擊示威者、市民。（圖／翻攝自巴打絲打）

▲香港上水出現一群持武器男子，無差別攻擊示威者、市民。（圖／翻攝自巴打絲打）

記者劉亭／綜合報導

香港上水發生無差別攻擊事件，約2、30人結伴手持伸縮棍、鐵棒等武器襲擊市民，造成至少4人受傷，之後離開現場。現場消息指出，有白衣男子當眾抓走2名穿著黑衣的少女。

綜合港媒報導，網路上流傳多部短片，其中一部中，一群戴著棒球帽、口罩的男子現身上水大會堂附近，一群約2、30人手持伸縮棍、鐵棍、長棍...等武器，對著現場人士拳打腳踢之後，再取出武器逞兇後離開。

在另一個影片中可見，一名穿著白衣的男子，手上抓住一名穿著黑衣黑褲的少女，雖然女子試圖掙脫，但是卻無法逃離。有路人從天橋詢問少女姓名，但還未來得及回答時，就被白衣男子帶著跑走。現場人士指出，一批手持鐵棍的人士到場後，一度抓了2名女子，之後才被其他人救回。

▲香港上水出現一群持武器男子，無差別攻擊示威者、市民。（圖／翻攝自巴打絲打）

一名目擊者李先生表示，當時身處大會堂中銀附近，一群持棍的人士突然間由天橋底位置衝出，開始追打黑衣人，「那些黑衣人沒有武器，但那群人每個都拿著棍子、伸縮警棍」，直到有人大喊「再打要打死人啦」才停手。

香港警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥回應稱，已知悉相關事件，並由大埔警區刑事調查隊跟進。至於一名女子疑被捉走，他則指，暫未接獲相關報案，但會著手調查施襲者身份。

江永祥也表示，警方事前未收到任何消息，但有人報案，指龍運街附近有男子被人圍打，因此到場處理，但現場有多名黑衣人在場叫囂，警方只能作簡單掃蕩，不能在場逗留太久以調查事件。

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